Pippo Caffo torna nella sua terra: cittadinanza onoraria a Santa Venerina

l’onorificenza

PALERMO Pippo Caffo, presidente del gruppo Caffo 1915 e padre del celebre vecchio amaro del Capo, riceverà domani la cittadinanza onoraria dal comune di Santa Venerina (Catania) in occasione della 28ª edizione di EnoEtna, la manifestazione dedicata ai vini del vulcano e alle eccellenze gastronomiche del territorio. La cerimonia si terrà nel consiglio comunale alle 17, a seguire ci sarà un talk show alla presenza del vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, dell’assessore delle Autonomie locali Andrea Messina e di Maurizio Lunetta, direttore del consorzio di tutela Etna doc. Nato a Santa Venerina nel 1945, Caffo ha trasformato la piccola distilleria di famiglia in un gruppo industriale con sedi e stabilimenti in Italia e all’estero, leader nella produzione di distillati e liquori. «Pippo Caffo ha fatto tanto per Santa Venerina – dice il sindaco Santo Raciti -. Si è trasferito in Calabria, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua città natale, che rivendica sempre con orgoglio».

