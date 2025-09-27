Skip to main content

cronaca

Sorpresi mentre coltivano marijuana, due arresti

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Locri

Pubblicato il: 27/09/2025 – 13:24
I carabinieri della Compagnia di Locri hanno arrestato due uomini sorpresi mentre coltivavano marijuana in una zona impervia di Platì. Insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e all’8° Nucleo elicotteristi di Vibo Valentia, i militari dell’Arma hanno scoperto un terreno che era stato trasformato in una coltivazione di canapa indiana, composta da circa cento piante alte fino un metro e ottanta ed in pieno sviluppo vegetativo. I due arrestati, che sono stati posti ai domiciliari, sono accusati di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. 

