Crotone caparbio ma (in doppia inferiorità numerica) perde in casa contro la Casertana

calcio serie c

CROTONE Una partita inizia male e finita peggio. Sconfitta casalinga di misura oggi per il Crotone, che allo Scida, per la settima giornata del campionato di serie C, ospitava la Casertana con una novità dell’ultimissima ora tra le fila degli squali: il forfait all’ultimo minuto di Andreoni (al suo posto Leo).

La svolta o comunque un momento decisivo per le sorti del match arriva al 5′ quando Cargnelutti atterra Bentivegna lanciato a rete: l’arbitro Di Francesco mostra al rossoblù il cartellino rosso e a nulla serve la richiesta di revisione con l’FVS da parte di Longo perché la decisione viene confermata. Il mister corre subito ai ripari per l’inferiorità numerica inserendo Berra per Murano. Il primo tempo si chiude a reti inviolate ma con un secondo rosso (fallo di Sandri su Casarotto su un capovolgimento di fronte).

Al 20′ del secondo tempo i campani passano in vantaggio con un colpo di testa del nuovo entrato Proia. Nel frattempo entrambe le squadre erano state rimaneggiate dai cambi: nel Crotone prima Gallo e Stronati per Maggio e Zunno, poi – a un quarto d’ora dal termine – fuori Leo e Vinicius, dentro Piovanello e Perlingieri; per la Casertana Vano per Toscano e, appunto, Proia al posto di Leone prima dell’ingresso in campo di Falasca e Galletta per Liotti e Bentivegna.

Per il resto finisce con la sconfitta degli squali – che comunque restano in partita fino all’ultimo nonostante la doppia inferiorità numerica – e a nulla valgono neanche i 5 minuti di recupero accordati dall’arbitro, durante i quali la Casertana reclama un calcio di rigore per una presunta trattenuta di Di Pasquale ai danni di Galletta (dalla review esito negativo).

Il tabellino

CROTONE

Merelli; Leo (29’st Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius (29’st Perlingieri), Sandri; Zunno (1’st Stronati), Gomez, Maggio (1’st Gallo); Murano (12’pt Berra). A disp.: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Andreoni, Calvano, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo

CASERTANA

De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti (34’st Falasca); Leone (11’st Proia), Pezzella, Toscano; Kallon, Casarotto (28’st Llano), Bentivegna (34’st Galletta). A disp.: Merolla, Vilardi, Kontek, Heinz, Di Tommaso, Arzillo, Capasso, Vano. All. Coppitelli

ARBITRO Di Francesco di Ostia Lido

MARCATORI 19’st Proia

NOTE ammoniti Toscano (Ca), Zunno (Cr), Casarotto (Ca), Oukhadda (Ca). Espulsi Cargnelutti al 6’pt e Sandri al 45’pt. Spettatori 4.026