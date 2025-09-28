Fico e Todde a Cosenza per Tridico, e la base ci crede: «Facciamo il bis, Campania e Calabria»

VERSO IL VOTO

COSENZA Ultima settimana di campagna elettorale, in attesa del voto delle regionali. Il Movimento 5 stelle, a Cosenza, organizza – alla presenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e del candidato governatore della Campania Roberto Fico, una serata a sostegno di Pasquale Tridico, candidato governatore della Calabria. “Idee per un Sud che fa squadra”, questo il claim scelto per l’occasione. «Facciamo il bis, Campania e Calabria», urla una elettrice a Fico che arriva in perfetto orario all’appuntamento a piazza Kennedy (cambiati i programmi rispetto all’organizzazione iniziale che prevedeva un comizio al cinema San Nicola). La pioggia arriva puntuale, l’incontro in piazza costringe i presenti ad aprire gli ombrelli e gli organizzatori a trasformare il gazebo in un palco.

«Uniti si vince»

L’ex presidente della Camera, ai nostri microfoni, sottolinea la forza della coalizione di centrosinistra «unito in tutte le regioni al voto” e aggiunge «insieme possiamo darci una grande mano». Fico si sofferma sui temi della sanità e della lotta alla criminalità. «La sanità è un diritto che i cittadini devono poter avere su tutto il territorio calabrese, campano e pugliese. Qui c’è una situazione disastrosa, di una giunta regionale che ha fatto poco e niente». Sulla lotta alla mafia, tema che accomuna tutte le regioni del Sud, «la legalità, la trasparenza e soprattutto i legami tra la politica e la criminalità organizzata” sono da attenzionare per il candidato governatore.

Il Sud federato

La governatrice Todde rilancia l’idea del Sud federato. «Ho visto l’importanza del Comitato delle Regioni a Bruxelles, ho visto il sostegno dei colleghi quando, per esempio, abbiamo discusso la continuità territoriale, ho visto quanto è importante in Conferenza delle Regioni portare una posizione che possa essere anche in contrapposizione rispetto al Governo nazionale. Il Governo delle regioni è governo dei territori», conclude Todde.

Il chiarimento di Tridico sulle borse di studio

La presenza di Todde e Fico per Tridico è il miglior esempio del «Sud federato» che «lavora insieme per ricostruire le infrastrutture, da Reggio Calabria a Bari fino a Napoli non abbiamo un sistema infrastrutturale collegato e un triangolo di alta velocità che dovrebbe esserci. La Sardegna è un’isola strategica». I cronisti chiedono al candidato governatore della Calabria lumi sulla replica delle università Magna Graecia e Mediterranea in merito ad un video diffuso da Tridico, sui suoi canali social, nel quale aveva affermato – in riferimento alla proposta del reddito di merito lanciata dal suo competitor Roberto Occhiuto – che non tutti gli studenti risultati idonei a Reggio e Catanzaro avessero percepito la borsa di studio (qui la notizia). «Il punto è molto semplice, gli studenti che ho incontrato a Reggio Calabria e Catanzaro sono molto preoccupati del fatto che le loro borse di studio sono pagate fino al giugno 2025 con fondi Pnrr, la loro preoccupazione è per il futuro». (f. b.)

