Ultimo aggiornamento alle 23:59
cronaca

Giornalismo in lutto, morto Santi Trimboli

Trimboli è stato vicecaporedattore nella redazione TGR, e per anni volto del tg e del programma 90esimo minuto

Pubblicato il: 29/09/2025 – 23:12
È morto a 80 anni, a Cosenza, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai TGR Calabria.
Trimboli è stato vicecaporedattore nella redazione TGR, e per anni volto del tg e del programma 90esimo minuto. Ha seguito i principali avvenimenti della Regione: sue molte delle dirette durante le visite presidenziali, come per quella dell’allora Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.  
Esperto di calcio e sport in generale, era giornalista professionista dal 1973 e aveva cominciato a collaborare con il “Corriere del Giorno” di Taranto e, successivamente, con “La Gazzetta del Sud” di Messina. Era stato quindi caposervizio al “Giornale di Calabria”, addetto stampa della Figc Calabria, collaboratore della Stampa di Torino e corrispondente del “Corriere dello Sport”. 

