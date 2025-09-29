Pd, da Chiara Braga appello alla base: «Affluenza determinante, serve un ultimo sforzo»

REGIONALI 2025



RENDE «Siamo una coalizione compatta a sostegno di Pasquale Tridico, con proposte chiare e concrete in tema di sanità, lavoro e tutela delle fasce più deboli: ora serve un ultimo sforzo perché la partecipazione dei calabresi e l’affluenza saranno determinanti»: così Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, in un incontro pubblico a Rende, dove la base del partito e la provincia, tesserati e giovani amministratori, hanno risposto all’appello di Mimmo Bevacqua per l’ultima iniziativa organizzata da capogruppo uscente in consiglio regionale. Al tavolo anche il neosegretario provinciale Matteo Lettieri.

Maria Locanto, vicesindaco di Cosenza e presidente del Pd Calabria, introdotta da Francesco De Luca parla di «questione calabrese e non meridionale», poi attacca Occhiuto che ha «mortificato i cittadini svilendo il valore del voto e interrompendo la legislatura in modo dispotico, autoreferenziale e violento, non certo per il bene della collettività. Un atto di assoluta mancanza di rispetto». Locanto ringrazia Sandro Principe – accanto a lui in prima fila è seduto Giuseppe Mazzuca – per «il contributo che i riformisti stanno dando alla coalizione». Dopo l’intervento di Mimmo Bevacqua – un consuntivo sui 4 anni in Consiglio regionale da capogruppo dem – toccherà a Nicola Irto, che si collega da Locri dove si trova per una manifestazione pro-Gaza (“il gruppo Pd è stato l’unico ad aver fatto vera opposizione al presidente Occhiuto”), nel pubblico lo ascoltano Flavio Stasi sindaco di Corigliano Rossano e i candidati Lo Polito e Iacucci.

Bevacqua: 11 leggi omnibus calate dall’alto

«La mia – dice Bevacqua – è una battaglia di comunità, senza personalismi visto che ho fatto un passo di lato. Su Azienda Zero, Arrical e altri provvedimenti tra cui le 11 leggi omnibus approvate – aggiunge riferendosi a Palazzo Campanella – sono state calate decisioni dall’alto, dall’ uomo solo al comando al decimo piano della Cittadella, senza ascoltare le nostre proposte e umiliando il ruolo dei consiglieri: sulla città unica – fa autocritica Bevacqua – posso dire che abbiamo fatto un grande errore politico. Il tema ora dovrà essere come equilibrare il potere del presidente e quello delle assemblee elettive». Per Bevacqua il Pd ha liste forti e il candidato governatore è credibile: di qui l’appello ai sindaci a mobilitare gli elettori, «il dato dell’astensionismo nelle Marche (nel frattempo è arrivata la notizia della vittoria del centrodestra con Acquaroli, ndr) deve farci riflettere».

Braga chiude invocando la più ampia partecipazione, anche nella prospettiva di «un cambio di passo e una futura affermazione a livello nazionale. Per questo – conclude – serve ogni singolo voto, vogliamo mobilitare il più possibile quelle energie che chiedono il cambiamento ma per fare questo bisogna partecipare, altrimenti il cambiamento non sarà possibile». (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato