Prima donna alla guida del Commissariato di Lamezia Terme: arriva Concetta Gangemi

cambio al vertice

LAMEZIA TERME Questa mattina il Questore della provincia di Catanzaro ha dato il benvenuto alla dottoressa Concetta Gangemi, Vice Questore della Polizia di Stato, proveniente dal Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Palmi.

Concetta Gangemi è entrata nei ruoli della Polizia di Stato nel 2010, dopo aver frequentato il 100° Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato. Come primo incarico ha diretto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vibo Valentia. Nel 2016 è stata assegnata alla Questura di Reggio Calabria, dove ha svolto diversi ruoli di responsabilità quali Funzionario Addetto alla Divisione di Gabinetto e Portavoce del Questore fino al 2017. Dopo aver frequentato un corso specialistico sulle Misure di Prevenzione personali e patrimoniali, nel 2019 è stata nominata Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine e Responsabile del Settore Misure di Prevenzione, per poi dirigere l’Ufficio Immigrazione.

Nella sua carriera professionale la dottoressa Gangemi, dal 2021 al 2024, ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni e, successivamente, quello di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi.

Ha condotto numerose attività di Polizia Giudiziaria che hanno portato all’arresto di pericolosi criminali ed ha coordinato svariati servizi di Ordine Pubblico in piena sintonia con i Sindaci delle Amministrazioni interessate nei territori comprensoriali dei Commissariati che ha diretto.

Da oggi la dottoressa Concetta Gangemi assume l’incarico di Dirigente reggente del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, in sostituzione del dott. Antonio Turi recentemente nominato Vicario del Questore di Reggio Calabria.

«A lei – riporta una nota della Questura – prima donna a dirigere il Commissariato distaccato di P.S. di Lamezia Terme, il Questore dottor Giuseppe Linares ha dato il benvenuto augurandole buon lavoro al servizio della comunità».

