Ultimo aggiornamento alle 17:22
‘ndrangheta al nord

Processo Echidna, condannato l’ex Pd Salvatore Gallo a 4 anni e 4 mesi

L’accusa contestava a Gallo peculato e corruzione elettorale. Il pm aveva chiesto due anni e dieci mesi di reclusione

Pubblicato il: 29/09/2025 – 16:18
TORINO Arriva la condanna a 4 anni e 4 mesi per l’ex esponente del Partito democratico Salvatore Gallo, di 84 anni, imputato nel processo Echidna con altre 17 persone sulla presenza della ‘ndrangheta nel Nord-Ovest. I reati contestati a Gallo, processato con rito abbreviato, non erano inerenti alla criminalità organizzata, ma condotte presunte di peculato e corruzione elettorale. Tra questi, anche un presunto episodio di favori in cambio di voti a una candidata di sua fiducia per le amministrative del 2021. Ex manager della Sitaf, che gestisce l’autostrada Torino-Bardonecchia, secondo l’accusa avrebbe ottenuto tessere Viacard a titolo gratuito da consegnare ad amici e conoscenti. Il pm Valerio Longi aveva chiesto per lui una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione. (Ansa)

