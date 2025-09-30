Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Erminia Giorno nominata nel nuovo Cda
Eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione. All’interno anche il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere
COSENZA La Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare e gestire il ricco patrimonio museale e archeologico della regione. Un passo significativo per la cultura calabrese. La Direzione ha il compito di coordinare e promuovere musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali, assicurandone la fruizione pubblica, l’efficienza gestionale e la promozione turistica. Una missione che combina conservazione, educazione e innovazione, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio e puntando a trasformare i musei in veri e propri motori di sviluppo territoriale.
Erminia Giorno nominata nel Cda
Il nuovo Consiglio, presieduto dal direttore pro tempore della Direzione, è così composto: Erminia Giorno, designata quale tecnico dal Ministro della Cultura d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; Simona Lo Bianco e Maurizio Rubino, designati dal Ministro della Cultura; Stefania Mancuso, scelta dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. A catturare l’attenzione è soprattutto la nomina di Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere Calabria, figura di primo piano nel panorama istituzionale ed economico della regione e nazionale. La sua nomina segna una svolta strategica, perché porta nel Consiglio una visione capace di integrare cultura ed economia, innovazione e sviluppo territoriale. Un messaggio chiaro: la Calabria dei musei vuole crescere, attrarre visitatori, promuovere iniziative educative e dialogare con il mondo delle imprese.
La rete di istituti coordinata dalla Direzione
La Direzione coordina una rete di istituti di grande prestigio, tra cui:
- Galleria Nazionale di Cosenza (Palazzo Arnone)
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
- Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulonìa (Monasterace)
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (Borgia, Catanzaro)
- Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” (Vibo Valentia)
- Museo Archeologico Lametino (Lamezia Terme, Catanzaro)
- Museo Archeologico Nazionale di Metauros (Gioia Tauro, Reggio Calabria)
- Museo Statale di Mileto (Vibo Valentia)
- Chiesa di San Francesco d’Assisi (Gerace, Reggio Calabria)
- La Cattolica (Stilo, Reggio Calabria)
Dalla Magna Grecia al Medioevo, dai reperti archeologici alle architetture più raffinate, la rete museale calabrese rappresenta un patrimonio unico che merita di essere scoperto e valorizzato. Con il nuovo Consiglio, la Calabria dei musei guarda al futuro con nuova energia, puntando a fare della cultura un vero e proprio volano per il turismo, l’educazione e lo sviluppo economico, e trasformando i musei in spazi vivi, capaci di raccontare la storia e l’identità di un territorio straordinario.
