Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Erminia Giorno nominata nel nuovo Cda

COSENZA La Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare e gestire il ricco patrimonio museale e archeologico della regione. Un passo significativo per la cultura calabrese. La Direzione ha il compito di coordinare e promuovere musei, parchi archeologici, monumenti e luoghi della cultura statali, assicurandone la fruizione pubblica, l’efficienza gestionale e la promozione turistica. Una missione che combina conservazione, educazione e innovazione, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio e puntando a trasformare i musei in veri e propri motori di sviluppo territoriale.

Erminia Giorno nominata nel Cda

Il nuovo Consiglio, presieduto dal direttore pro tempore della Direzione, è così composto: Erminia Giorno, designata quale tecnico dal Ministro della Cultura d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; Simona Lo Bianco e Maurizio Rubino, designati dal Ministro della Cultura; Stefania Mancuso, scelta dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. A catturare l’attenzione è soprattutto la nomina di Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza e di Unioncamere Calabria, figura di primo piano nel panorama istituzionale ed economico della regione e nazionale. La sua nomina segna una svolta strategica, perché porta nel Consiglio una visione capace di integrare cultura ed economia, innovazione e sviluppo territoriale. Un messaggio chiaro: la Calabria dei musei vuole crescere, attrarre visitatori, promuovere iniziative educative e dialogare con il mondo delle imprese.

La rete di istituti coordinata dalla Direzione

La Direzione coordina una rete di istituti di grande prestigio, tra cui:

Galleria Nazionale di Cosenza (Palazzo Arnone)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulonìa (Monasterace)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (Borgia, Catanzaro)

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” (Vibo Valentia)

Museo Archeologico Lametino (Lamezia Terme, Catanzaro)

Museo Archeologico Nazionale di Metauros (Gioia Tauro, Reggio Calabria)

Museo Statale di Mileto (Vibo Valentia)

Chiesa di San Francesco d’Assisi (Gerace, Reggio Calabria)

La Cattolica (Stilo, Reggio Calabria)

Dalla Magna Grecia al Medioevo, dai reperti archeologici alle architetture più raffinate, la rete museale calabrese rappresenta un patrimonio unico che merita di essere scoperto e valorizzato. Con il nuovo Consiglio, la Calabria dei musei guarda al futuro con nuova energia, puntando a fare della cultura un vero e proprio volano per il turismo, l’educazione e lo sviluppo economico, e trasformando i musei in spazi vivi, capaci di raccontare la storia e l’identità di un territorio straordinario.

