Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’attività

I carabinieri scoprono droga e bilancino nell’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari nel Reggino

Giunti sul posto per i controlli, i militari hanno percepito un intenso odore sospetto

Pubblicato il: 30/09/2025 – 10:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
I carabinieri scoprono droga e bilancino nell’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari nel Reggino

GALATRO Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Galatro, con il supporto dei colleghi di Feroleto della Chiesa, hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi in particolare sul rispetto delle misure restrittive imposte dalla magistratura e sul contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato i militari a effettuare un controllo presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno percepito un intenso odore sospetto, tipico di sostanze stupefacenti, provenire dai locali dell’abitazione. Alla luce di quanto rilevato, hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita. Durante l’ispezione, al primo piano dell’abitazione, sul comodino di una camera da letto, è stato rinvenuto del materiale vegetale riconducibile a marijuana. Alla base dello stesso comodino erano inoltre occultati una bilancia da cucina e un cestino contenente steli di pianta, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arrestato domiciliare
feroleto della chiesa
galatro
Importanti
Marijuana
traffico di sostanze stupefacenti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x