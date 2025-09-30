I carabinieri scoprono droga e bilancino nell’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari nel Reggino

l’attività

GALATRO Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Galatro, con il supporto dei colleghi di Feroleto della Chiesa, hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi in particolare sul rispetto delle misure restrittive imposte dalla magistratura e sul contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato i militari a effettuare un controllo presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno percepito un intenso odore sospetto, tipico di sostanze stupefacenti, provenire dai locali dell’abitazione. Alla luce di quanto rilevato, hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita. Durante l’ispezione, al primo piano dell’abitazione, sul comodino di una camera da letto, è stato rinvenuto del materiale vegetale riconducibile a marijuana. Alla base dello stesso comodino erano inoltre occultati una bilancia da cucina e un cestino contenente steli di pianta, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

