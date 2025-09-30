Lancia una sedia contro la convivente davanti alla figlia, arrestato 34enne nel Crotonese

l’aggressione

BELVEDERE SPINELLO I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente. L’intervento è scattato dopo una segnalazione particolarmente drammatica: a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine è stata infatti la figlia minorenne della donna, che avrebbe assistito in prima persona all’aggressione. L’arrestato avrebbe infatti colpito la vittima con una sedia scaraventata nonostante la presenza della figlia minore.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza, spaventata dalla scena di violenza a cui era costretta ad assistere, avrebbe immediatamente contattato i Carabinieri, permettendo un intervento rapido e decisivo. Dalle prime attività di indagine sono inoltre emersi episodi di vessazione precedenti, confermati dalle vittime. I militari hanno dunque constatato la gravità della situazione e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, successivamente tradotto presso la casa circondariale di Crotone.

L’episodio mette ancora una volta in luce il delicato tema della violenza di genere e conferma l’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone nel prevenire e reprimere comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e la dignità delle vittime. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, si inserisce infatti nell’ambito delle attività legate al cosiddetto “Codice Rosso”, lo strumento legislativo che garantisce una corsia preferenziale per i procedimenti riguardanti reati di violenza domestica e maltrattamenti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato