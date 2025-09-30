Picchia e minaccia con un forchettone la moglie davanti ai figli, in manette un 35enne di Cropani

violenza in famiglia

CATANZARO Nella serata del 17 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, unitamente a militari della Stazione Carabinieri di Botricello, hanno arrestato in flagranza di reato un 35 enne di Cropani, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di intervento di alcuni vicini, allarmati dalle urla di una donna, rinvenendola in forte stato di agitazione e prostrazione ed affidandola alle cure mediche.

Le indagini

Le indagini immediatamente condotte hanno permesso di accertare – nella fase delle indagini preliminari che necessita del contraddittorio con la difesa – come nel corso di una lite scaturita nel contesto familiare, l’uomo, spinto da una forte gelosia nei confronti della moglie e armato di un forchettone, avrebbe aggredito e minacciato la donna, bloccandola sul divano e colpendola ripetutamente con pugni e schiaffi, nonchè di ricostruire pregressi episodi di minacce e violenze ai danni della donna che viveva ormai da anni in un grave e perdurante contesto di maltrattamenti da parte del marito, in più circostanze consumati anche alla presenza dei figli minori. L’arrestato, condotto presso i locali della Compagnia di Sellia Marina per le formalità di rito, è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. All’esito del giudizio di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

