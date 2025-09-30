Picchia e minaccia con un forchettone la moglie davanti ai figli, in manette un 35enne di Cropani
La vittima viveva ormai da anni in un contesto di maltrattamenti da parte del marito, in più circostanze consumati anche alla presenza dei figli minori
CATANZARO Nella serata del 17 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, unitamente a militari della Stazione Carabinieri di Botricello, hanno arrestato in flagranza di reato un 35 enne di Cropani, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di intervento di alcuni vicini, allarmati dalle urla di una donna, rinvenendola in forte stato di agitazione e prostrazione ed affidandola alle cure mediche.
Le indagini
Le indagini immediatamente condotte hanno permesso di accertare – nella fase delle indagini preliminari che necessita del contraddittorio con la difesa – come nel corso di una lite scaturita nel contesto familiare, l’uomo, spinto da una forte gelosia nei confronti della moglie e armato di un forchettone, avrebbe aggredito e minacciato la donna, bloccandola sul divano e colpendola ripetutamente con pugni e schiaffi, nonchè di ricostruire pregressi episodi di minacce e violenze ai danni della donna che viveva ormai da anni in un grave e perdurante contesto di maltrattamenti da parte del marito, in più circostanze consumati anche alla presenza dei figli minori. L’arrestato, condotto presso i locali della Compagnia di Sellia Marina per le formalità di rito, è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. All’esito del giudizio di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.
