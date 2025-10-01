A Cosenza il ministro Salvini: «Il Ponte sarà un acceleratore di tutto quello che in Calabria si aspetta da 50 anni»

la tappa

COSENZA Salvini arriva a Cosenza dopo un passaggio sulla SS 106 a Trebisacce. L’occasione è la presentazione della nuova flotta di “Busitalia”, società di Trenitalia (Gruppo FS), destinata al potenziamento dei collegamenti in Calabria. «Di solito i ministri vengono in campagna elettorale a dire “Se mi voti farò..”, io sono contento perché in questi tre anni abbiamo aperto cantieri per 22 miliardi di euro». Lungo la Statale 106, il ministro ha incontrato otto sindaci dell’Alto Cosentino, ma l’attenzione è rivolta alla flotta dei nuovi bus in servizio da dicembre. «Serviranno a consentire a lavoratori e studenti di raggiungere tutta Italia».

Il Ponte sullo Stretto

Quando si parla di collegamenti e infrastrutture per Salvini, la priorità resta il Ponte sullo Stretto. “Entro i primi di novembre aspettiamo il giudizio della Corte dei Conti, poi andremo in Gazzetta Ufficiale. Quindi vuol dire che a novembre, imprese, operai, tecnici, ingegneri calabresi e siciliani potranno cominciare a lavorare. E il Ponte sarà un acceleratore di tutto quello che in Calabria si aspetta da 50 anni». I lavori, spiega il ministro, «dureranno sette anni e poi dovrà esserci l’Alta velocità fino a Reggio Calabria, andremo avanti sulla SS106 che dal nord Calabria dovrà arrivare fino a Reggio e con la trasversale delle Serre».

Il punto sulle elezioni in Calabria

Già nella giornata di ieri, in occasione della convention a Lamezia Terme Salvini si era soffermato sulle ambizioni della Lega in Calabria. «L’obiettivo è sconfiggere il centrosinistra, poi se la lega superasse il 10% sarebbe un risultato storico e senza precedenti. Più forte sarà la Lega e più impulso daremo alla Regione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato