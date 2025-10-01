Skip to main content

regionali 2025

Lo ha ribadito il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini ad un incontro a Sellia Marina

Pubblicato il: 01/10/2025 – 17:38
«Primo atto di Tridico riconoscere la Palestina? Perderà di almeno 16 punti»

«La scelta di domenica per la Lega è la statale 106, perché si vota per la Regione non per Israele o per la Palestina». Lo ha ribadito il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini ad un incontro a Sellia Marina (Catanzaro) in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì in Calabria.
«Nelle Marche hanno detto che come prima azione avrebbero riconosciuto la Palestina, hanno perso 8 punti. Quello di sinistra qua, che evidentemente non ha capito, ha detto che il suo primo atto sarà riconoscere la Palestina: quello ha perso otto punti, questo perderà di 16 secondo me». (c. a.)

