“Un abbraccio per unire”: il 3 ottobre a Montepaone la “Festa dei Nonni”

l’iniziativa

CATANZARO La solidarietà si nutre di gesti semplici, di comunità che si stringono attorno a chi ha più bisogno. È questo lo spirito che animerà la “Festa dei Nonni”, in programma venerdì 3 ottobre, alle ore 20.00, presso l’Albachiara Hotel Ristorante Residence di Montepaone Lido, con la Cena Spettacolo Benefica “In onore dei Nonni”. L’iniziativa, ideata dal Dipartimento Lady Chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro con la collaborazione del Dipartimento Emergenza e Solidarietà FIC Calabria “Insieme a Voi”, sarà un’occasione per celebrare i nonni e le famiglie ma soprattutto per sostenere una causa importante: l’intero ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Mondo Rosa del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, da anni punto di riferimento per l’ascolto, l’accoglienza e il supporto a donne vittime di violenza e situazioni di fragilità. Sul palco si alterneranno il trio musicale La storia siamo noi con Piero Dardano, Daniela Olivo e il chitarrista Sergio Turcomanni (Darca Music) e la comicità di Piero Procopio, in una serata che unirà musica, spettacolo e sorrisi. Protagonista sarà anche il menù delle Lady Chef Catanzaro, che racconterà i sapori della tradizione attraverso piatti pensati per esaltare le radici di una comunità e il legame tra generazioni: dagli antipasti agli Mparrettati artigianali con pomodoro e basilico, fino ai secondi come il polletto del cortile con patate silane e il polpettone agli aromi dell’orto. Gran finale con i dolci delle feste: Mbernu con strudel di mele e crumble di avena e una trilogia di torte. Previsto anche un menù dedicato ai bambini e una proposta gluten free su prenotazione. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa e renderla possibile. Il contributo di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino a 12 anni. La Festa dei Nonni 2025 sarà dunque molto più di una cena: sarà un abbraccio che unisce generazioni e comunità, trasformando la gioia di stare insieme in un gesto concreto di solidarietà. Partecipa alla serata speciale cliccando qui: Festa dei nonni: Festa dei nonni: Un abbraccio per unire | Rete del Dono

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato