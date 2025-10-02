Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il nuovo innesto

Cosenza, vicino l’annuncio di Giacomo Beretta

Alle battute finali la trattativa per l’approdo in rossoblù dell’attaccante classe 1992

Pubblicato il: 02/10/2025 – 18:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, vicino l’annuncio di Giacomo Beretta

COSENZA Si attende solo l’annuncio per Giacomo Beretta, pronto a vestire la maglia del Cosenza. L’attaccante classe 1992, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è attualmente svincolato dopo l’ultima stagione disputata con l’Aurora Pro Patria, dove ha messo a segno 8 reti, quattro delle quali in un’unica, spettacolare partita. La trattativa con il Cosenza calcio andava avanti da settimane e si sarebbe sbloccata positivamente solo nelle ultime ore. Beretta rappresenta un importante rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di mister Buscè, che fino a questo momento ha potuto contare, come punta centrale, solo su Simone Mazzocchi. Con l’arrivo del bomber lombardo, il tecnico rossoblù disporrà di maggiori soluzioni offensive e gestire meglio le rotazioni in attacco. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare a breve. (redazione@corrierecal.it)

Foto Aurora Pro Patria

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
acquisto cosenza
beretta cosenza
CALCIOMERCATO
Cosenza
cosenza calcio
giacomo beretta
Importanti
sport calabrese
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x