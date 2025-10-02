Cosenza, vicino l’annuncio di Giacomo Beretta

il nuovo innesto

COSENZA Si attende solo l’annuncio per Giacomo Beretta, pronto a vestire la maglia del Cosenza. L’attaccante classe 1992, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è attualmente svincolato dopo l’ultima stagione disputata con l’Aurora Pro Patria, dove ha messo a segno 8 reti, quattro delle quali in un’unica, spettacolare partita. La trattativa con il Cosenza calcio andava avanti da settimane e si sarebbe sbloccata positivamente solo nelle ultime ore. Beretta rappresenta un importante rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di mister Buscè, che fino a questo momento ha potuto contare, come punta centrale, solo su Simone Mazzocchi. Con l’arrivo del bomber lombardo, il tecnico rossoblù disporrà di maggiori soluzioni offensive e gestire meglio le rotazioni in attacco. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare a breve. (redazione@corrierecal.it)

Foto Aurora Pro Patria

