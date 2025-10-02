Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:14
1 minuto
il racconto

Omicidio Gaetani, Nicola Abbruzzese rilascia dichiarazioni spontanee e respinge le accuse dei pentiti

Interrogatorio di garanzia, stamane, per i tre indagati nell’omicidio di Giuseppe Gaetani: ucciso nel 2020 a Cassano allo Jonio

Pubblicato il: 02/10/2025 – 17:48
CASSANO ALLO IONIO Si è avvalso della facoltà di non rispondere salvo rilasciare alcune dichiarazioni spontanee, Nicola Abbruzzese detto “Semiasse”: uno dei tre indagati nell’ambito delle indagini della Dda di Catanzaro sull’omicidio di Giuseppe Gaetani, ucciso nel 2020 a Cassano allo Jonio. Questa mattina, gli altri due indagati, Domenico Massa e Pasquale Forastefano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenuto alle 14 di giovedì 2 ottobre.
Abbruzzese, difeso e rappresentato dall’avvocato Rossana Cribari, ha respinto al mittente le accuse mosse nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia Luca Talarico e Gianluca Maestri. Entrambi, infatti, assegnano all’indagato un ruolo nel delitto del 50enne freddato sotto casa a colpi di pistola. In particolare, secondo quanto appreso, Abbruzzese avrebbe confutato il racconto fornito da Maestri definendolo pieno di inesattezze. (f.b.)

