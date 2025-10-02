Skip to main content

Sciopero per Gaza e la Flotilla: domani mobilitazioni a Catanzaro, Crotone, Vibo e Lamezia

La Cgil Area Vasta promuove presìdi in piazza per ribadire l’impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà internazionale

Pubblicato il: 02/10/2025 – 18:58
CATANZARO Domani, venerdì 3 ottobre, anche l’area centrale della Calabria sarà protagonista della giornata di mobilitazione nazionale indetta per lo sciopero generale in difesa della Flotilla per Gaza. La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia sarà presente con presidi e manifestazioni a sostegno dei valori di giustizia e solidarietà internazionale, dando voce a lavoratori, studenti, cittadini e alle realtà sociali che intendono testimoniare l’urgenza di una presa di posizione chiara a favore della pace e contro ogni forma di violenza e sopraffazione. I principali momenti di mobilitazione si svolgeranno a Catanzaro (ore 10.00, Piazza Matteotti), Crotone (ore 10.00, Piazza della Resistenza), Vibo Valentia (ore 10.00, Corso Vittorio Emanuele) e a Lamezia Terme (ore 9.00, Corso Nicotera). «Domani saremo nelle piazze di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia alle ore 10, per far sentire forte la nostra voce a sostegno della pace, della solidarietà internazionale e dei diritti di chi soffre – afferma il segretario generale Enzo Scalese –. Per l’Area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, questa mobilitazione assume un valore doppiamente importante: da un lato, perché testimonia che il nostro territorio non resta indifferente alle tragedie che si consumano oltre confine; dall’altro, perché è momento di unità e coesione dei lavoratori, dei cittadini e delle realtà sociali che affrontano condizioni difficili anche sul piano locale. Vogliamo essere presenti, visibili e determinati, affinché si sappia che qui – dove le fragilità sociali sono molte – si sta con chi soffre, non con chi costruisce muri o alimenta violenze. In ciascuna tappa, affidiamo a ciascun partecipante il compito di trasformare la piazza in un luogo di ascolto, incontro e partecipazione, per contribuire a far crescere la cultura della pace nel nostro territorio e oltre».

