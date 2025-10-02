Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’evento

Torna a Cosenza “Seconda Chance”: il garage sale che unisce riuso, comunità e impegno politico

Appuntamento il 4 ottobre in Piazza Arenella. Spazio aperto a tutti con scambi, musica, attività per bambini e un focus sulla Palestina

Pubblicato il: 02/10/2025 – 14:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Torna a Cosenza “Seconda Chance”: il garage sale che unisce riuso, comunità e impegno politico

COSENZA Torna “Seconda Chance”, il primo e unico garage sale di Cosenza dedicato al riuso consapevole degli oggetti e alla costruzione di una comunità più solidale e sostenibile, organizzato da “Munnizza Social Club”. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 10, in Piazza Arenella.
Anche in questa edizione, l’evento mantiene il suo spirito originario: ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare, offrendo a tutti l’opportunità di dare nuova vita a oggetti in buono stato – dai libri agli abiti, dai giochi ai piccoli arredi – attraverso lo scambio, la vendita o la donazione.
Ma quest’anno “Seconda Chance” assume anche una forte connotazione politica e sociale: inserito nel calendario della settimana di presidio per la Palestina, il garage sale sarà un’occasione per esprimere un dissenso netto e pubblico contro il genocidio in corso e per denunciare le responsabilità politiche e materiali legate alla pulizia etnica perpetrata in Palestina.
«Non possiamo ignorare ciò che accade. Il nostro no è fermo e incondizionato di fronte alle politiche colonialiste e imperialiste del governo israeliano, sostenute dalle potenze occidentali», spiegano gli organizzatori. L’evento sarà quindi anche un luogo di confronto e consapevolezza, con momenti di approfondimento, un collegamento in diretta con la manifestazione nazionale a Roma, e spazi dedicati a musica, attività per bambini e convivialità. Non mancherà anche uno stand food & beverage, per accompagnare la giornata all’insegna della condivisione e dell’incontro.

seconda chance

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Chiunque può portare con sé ciò che non usa più ma che è ancora in buone condizioni, pronto a trovare un nuovo proprietario e a raccontare un’altra storia. Per info e prenotazioni: 3489847303 oppure 3887924137. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
munnizza social club
seconda chance
seconda chance cosenza
seconda chance munnizza social club
seconda chance palestina
società
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x