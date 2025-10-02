Torna a Cosenza “Seconda Chance”: il garage sale che unisce riuso, comunità e impegno politico

l’evento

COSENZA Torna “Seconda Chance”, il primo e unico garage sale di Cosenza dedicato al riuso consapevole degli oggetti e alla costruzione di una comunità più solidale e sostenibile, organizzato da “Munnizza Social Club”. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 10, in Piazza Arenella.

Anche in questa edizione, l’evento mantiene il suo spirito originario: ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare, offrendo a tutti l’opportunità di dare nuova vita a oggetti in buono stato – dai libri agli abiti, dai giochi ai piccoli arredi – attraverso lo scambio, la vendita o la donazione.

Ma quest’anno “Seconda Chance” assume anche una forte connotazione politica e sociale: inserito nel calendario della settimana di presidio per la Palestina, il garage sale sarà un’occasione per esprimere un dissenso netto e pubblico contro il genocidio in corso e per denunciare le responsabilità politiche e materiali legate alla pulizia etnica perpetrata in Palestina.

«Non possiamo ignorare ciò che accade. Il nostro no è fermo e incondizionato di fronte alle politiche colonialiste e imperialiste del governo israeliano, sostenute dalle potenze occidentali», spiegano gli organizzatori. L’evento sarà quindi anche un luogo di confronto e consapevolezza, con momenti di approfondimento, un collegamento in diretta con la manifestazione nazionale a Roma, e spazi dedicati a musica, attività per bambini e convivialità. Non mancherà anche uno stand food & beverage, per accompagnare la giornata all’insegna della condivisione e dell’incontro.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Chiunque può portare con sé ciò che non usa più ma che è ancora in buone condizioni, pronto a trovare un nuovo proprietario e a raccontare un’altra storia. Per info e prenotazioni: 3489847303 oppure 3887924137. (redazione@corrierecal.it)

