Al via a Roma la settima edizione del Festival del peperoncino “HOTtobre Piccante”

È ufficialmente iniziata oggi la settima edizione di HOTtobre Piccante, il Festival del peperoncino che fino a domenica 5 ottobre animerà il Vivaio Garden Tre Fontane di Roma, in via Laurentina 90. Organizzata dalla delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino Ipse Dixit, presieduta da Antonio Bartalotta, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale e gastronomico della Capitale.

L’apertura è stata suggellata dal tradizionale taglio del nastro, affidato al presidente di Ipse Dixit Antonio Bartalotta e al presidente dell’associazione L’Oro di Calabria Ernesto Magorno, che hanno dato ufficialmente il via a tre giornate di festa e passione per il mondo del peperoncino.

Per tutto il weekend il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera unica, tra mostre, spettacoli, degustazioni e incontri. L’edizione 2025 porta con sé importanti novità: la grande mostra internazionale dei peperoncini dal mondo curata da Arturo Rencricca e Mirco Santacchi con il supporto di esperti come Daniele Berto, Enio Pepperman, Giulio Fasulo e Francesco Ippolito; le degustazioni di vini calabresi guidate dal master sommelier Guglielmo Gigliotti; gli show cooking del “Cuoco Pop” Giancarlo Suriano e di Enrico Parrilla PiChef.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento, come la competizione letteraria “Poesie Piccanti”, condotta da Enrico Bertucci Henry Prince con cinque premi in palio, la spettacolare sfida gastronomica “Grand Pic di Roma” tra i più temerari mangiatori di pasta piccante, e l’inedita gara “Bacio Piccante” che porterà passione e divertimento sul palco grazie alla conduzione di Mr Spicy e Jack Pepper. Grande attesa anche per l’ottava tappa del Campionato Italiano Super Hot, presentata dal campione europeo e intercontinentale Giancarlo Gasparotto Jack Pepper insieme al pluricampione Arturo Rencricca Mr Spicy.

La madrina dell’evento, Mariella Sapienza, sarà presente anche quest’anno con la sua energia e il suo entusiasmo, diventati ormai parte integrante dello spirito di HOTtobre Piccante.

Il festival è a ingresso gratuito e aprirà oggi dalle 16 alle 20, per proseguire sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20. Roma è pronta ad accendersi di gusto, cultura e spettacolo per tre giornate che promettono di essere davvero indimenticabili.