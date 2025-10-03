Conte: «Per il Ponte Salvini ha sottratto 300 milioni ai calabresi. E dov’è l’Alta Velocità?» – VIDEO

lo sprint elettorale

VILLA SAN GIOVANNI «Del Ponte sullo Stretto, per adesso, c’è la ferita di cemento che è l’ecomostro della variante ferroviaria di Cannitello a Villa San Giovanni. Cosa c’è stato per la popolazione? Nulla. Adesso c’è il rilancio, da parte un ministro che non riesce ad assicurare un treno in orario con disservizi in tutta Italia da quando è andato alle infrastrutture, che si è messo in testa la megalomania di realizzare questo ponte. Per cui che cosa ha fatto ai calabresi? Ha tolto 300 milioni destinati ai fondi di coesione che servono come il pane in questo territorio che è l’ultima landa del dell’Europa, con tante disuguaglianze economiche e sociali”» Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a Villa San Giovanni per una iniziativa elettorale a sostegno del candidato progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico: per Conte è la seconda tappa del suo tour per la chiusura elettorale dopo quella di ieri sera a Reggio Calabria. «Ha preso questi 300 milioni – ha aggiunto – per buttarli lì. Sta lanciando questa idea del Ponte e la Corte dei conti glielo sta bocciando in tutti i modi per carenze finanziarie, carenze ambientali e carenze progettuali. Quindi rinvia l’inizio dei lavori di mese in mese, e non si sa quando inizieranno davvero, ma nello stesso tempo hanno tolto a questo territorio quello che è lo strumento per arrivarci, l’Alta velocità. Nove miliardi e 400 milioni sono spariti dal fondo complementare Pnrr che avevamo portato noi. Gli abbiamo dato i soldi e hanno dovuto rinunciare perché non hanno capacità progettuale di realizzare lo strumento necessario per arrivare al Ponte».

La sospensione del bollo auto

Conte ha poi sposato la proposta di Tridico di sospendere in Calabria il bollo auto a compensazione delle difficili condizioni della viabilità nella regione: «Oggi, almeno quelli con una soglia Isee bassa – ha sostenuto il leader M5S – non devono pagare il bollo, perché non hanno strade infrastrutture dignitose, degne di un paese civile. Come possono lo Stato, la Regione, chiedere il pagamento del bollo. Qui, se non ti muovi in macchina, dove vai?” Io stesso, che mi sto muovendo in questi giorni, se non avessi una macchina, come mi faccio a muovere coi mezzi? Poi, tutto si tiene. Salvini favorisce quelli con le macchine o superbollo. Davanti ai potenti, ai poteri forti, che siano banche o imprese assicurative, che siano Israele e i loro alleati ci si inchina. Invece gli italiani e la povera gente – ha concluso Conte – vengono mazzolati». (redazione@corrierecal.it)

