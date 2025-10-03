Occhiuto contro Tridico e il centrosinistra: «Fanno proposte in stile “Cetto La Qualunque”»

lo scontro finale

CATANZARO «Loro, soprattutto negli ultimi giorni, stanno facendo le campagne elettorali davvero un po’ come Cetto La Qualunque, pensando che i calabresi hanno l’anello al naso». Lo ha detto il candidato presidente della Regione per il centrodestra, Roberto Occhiuto, intervenendo a Catanzaro a una convention di Fratelli d’Italia con la leader di FdI Arianna Meloni e con il sottosegretario all’interno e coordinatrice regionale di FdI, Wanda Ferro, capolista alle Regionali nella circoscrizione centrale. «Abbiamo sentito – ha proseguito Occhiuto – proposte irrealizzabili: il “reddito di dignità” regionale, che costerebbe 300 milioni l’anno mentre il Fondo sociale europeo ci assegna 90 milioni. Noi quelle risorse le abbiamo usate seriamente, con bandi per le imprese che assumono giovani calabresi. Loro promettono 7.000 forestali, 3.000 operatori culturali: illusioni, clientele».

Il bollo auto

Con riferimento alla proposta del suo sfidante Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra di abolire il bollo auto a compensazione delle condizioni difficili della viabilità in Calabria, Occhiuto ha osservato: «Se la campagna elettorale durasse un’altra settimana, forse direbbe che viene a imbiancare la casa a tutti. Il bollo auto vale per la Regione circa 230 milioni di euro di entrate correnti. Anche ipotizzando di non far pagare chi ha un bollo inferiore a 250 euro, si perderebbero circa 270 milioni di euro: sarebbe il fallimento della Regione. Ma c’è un aspetto fondamentale: la legge nazionale non consente di abolire il bollo auto, prevede solo la possibilità di aumentarlo o ridurlo al massimo del 10%. Evidentemente hanno in mente una Calabria che non esiste più, quella di 30-40 anni fa, quando bastava promettere assistenzialismo per prendere qualche voto. Farlo a due giorni dalle elezioni si commenta da sé».

Sanità

Un passaggio sul tema della sanità e dell’uscita dal commissariamento annunciata dalla premier Giorgia Meloni: «Le trattative – ha evidenziato Occhiuto – erano già a buon punto. Credo che la dichiarazione di Giorgia Meloni del 30 settembre spingerà i tecnici della Ragioneria ad accelerare ancora di più. Mi auguro che al mio nuovo insediamento la Calabria possa tornare ad avere una sanità non più commissariata».

Il grazie a Fratelli d’Italia

«Con Arianna Meloni – ha poi sostenuto Occhiuto – siamo qui insieme per sostenere la campagna elettorale di Wanda Ferro, una persona alla quale sono molto legato e con cui ho lavorato benissimo in questi anni: lei al governo, io alla guida della Regione. Mi sembrava giusto ricambiare con la mia presenza e con la mia riconoscenza per il lavoro svolto insieme. Ci candidiamo forti dei nostri risultati anche grazie al lavoro che ha fatto Giorgia Meloni al governo nazionale. Non so se voi sarete il primo partito in Calabria, ve lo auguro, a livello nazionale sicuramente, però sappiate che se succederà – ed è possibile – che Fratelli d’Italia sarà il primo partito alle Regionali. Molto del merito sarà del vostro gruppo dirigente di Wanda, degli assessori regionali, dei candidati, ma 3/4 del merito sarà di Giorgia Meloni». (c. a.)

