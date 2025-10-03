Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:05
Si legge in: 1 minuto
verso il voto

Strade dissestate, la promessa di Tridico: «Via il bollo auto in Calabria»

Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra. «Qui è una tassa immorale»

Pubblicato il: 03/10/2025 – 11:26
«Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto. Una misura utile a venire incontro alle grandi difficoltà dei calabresi». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.
«Chi ora paga una tassa auto fino a 250 euro, con un Isee fino a 25mila euro – prosegue – sarà esentato finché le strade restano dissestate, i trasporti non funzionano o non sarà garantita una ambulanza in tempi ragionevoli. L’auto in Calabria è un bene di prima necessità ed è immorale che la Regione imponga una tassa con quei presupposti, fin quando ne sarà responsabile».

