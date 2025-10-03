Tridico saluta il “suo” Jonio e incassa il sostegno di Conte e Schlein: «Con lui il diritto di restare in Calabria»

A CORIGLIANO ROSSANO

CORIGLIANO ROSSANO “Pensavano di vincere facile e invece gli state dimostrando cos’è la democrazia, un muro democratico abbiamo costruito di fronte a questa arroganza. Grazie a tutte le forze progressiste”. Così Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra per la guida della regione Calabria, dal palco del comizio a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza.

“E’ una piazza meravigliosa. E come prima cosa voglio dire ‘caro Pasquale ti vogliamo bene e ti vogliamo presidente della Calabria’. Questo voto faccia una differenza per le vite” dei calabresi. Così la segretaria del Pd Elly Schlein da Corigliano Rossano. Pasquale, ha detto Schlein collegata da remoto, rappresenta la battaglia “per costruire il diritto a restare in Calabria”, dalla sanità alla scuola, al lavoro. La leader dem ha detto di voler inviare un “messaggio di speranza perché è questa che si sta risvegliando in Calabria”.

“Avete poche ore per fare la differenza. Questa destra calpesta i diritti minimi, rende più precario il lavoro, ha dimenticato le politiche industriali e taglia sanità, welfare e scuola pubblica”, ha sottolineato, salutando la platea.

Pasquale Tridico “è una persona leale, competente, che ha un amore per questa terra. Per noi, è una risorsa”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della chiusura della campagna elettorale, a Corigliano, per il candidato del centrosinistra alle elezioni Regionali in Calabria , Pasquale Tridico. “Adesso è il momento di decidere”, ha aggiunto Conte. E ha chiosato: “Abbiamo fatto una rincorsa ma vi assicuro che abbiamo recuperato tantissimo grazie alla vostra ondata di entusiasmo”. Conte ha parlato di una “campagna elettorale strana, all’insegna della furbizia” e accusato il governatore uscente, candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, di aver avuto un comportamento “spregiudicato”, con un avviso di garanzia ha deciso “dimettersi” per “giocare d’anticipo e giocare sporco”. La risposta del centrosinistra è stata quella dell’unità: “tutti ci siamo uniti con grande senso di responsabilità” lavorando su una “convergenza e indicatore unanimemente Tridico, tutti hanno riconosciuto che Tridico era una risorsa, una persona leale e competente che ha amore per questa terra”.