Brunori Sas incanta all’Arena di Verona: musica e impegno per Gaza in un concerto emozionante

VERONA Una serata carica di emozioni e significati quella di ieri all’Arena di Verona, dove il cantautore cosentino Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ha concluso una stagione musicale ricca di successi con un concerto evento accompagnato da un’orchestra sinfonica.

«Troppe cose nel cuore, altrettante nella mente. Ieri sera a Verona, la giusta conclusione di una stagione straordinaria», ha scritto Brunori sui suoi profili social, esprimendo la gioia per il momento vissuto ma senza dimenticare il contesto doloroso che affligge il mondo. Prima dell’inizio dello spettacolo, infatti, una vibrante testimonianza di Marco Bertotto, medico di Medici Senza Frontiere, ha posto l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza, donando al concerto un valore ancor più profondo. «La gioia privata non poteva però non tener conto di quanto sta accadendo intorno a noi», ha aggiunto Brunori, sottolineando come la musica possa diventare uno strumento di sensibilizzazione.



Il palco dell’Arena ha visto anche la presenza di Diodato, che ha condiviso con Brunori due interpretazioni (“Canzone contro la paura” e “L’uomo nero”), mentre l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, ha accompagnato magistralmente le esibizioni. Il cantautore ha voluto ringraziare «i mastri arrangiatori Mirko Onofrio e Stefano Amato e tutte le persone dal cuore limpido che erano con me sul palco, dietro le quinte e davanti. Grazie di cuore. Un abbraccio circolare».

Il concerto ha emozionato il pubblico presente non solo per le note e le canzoni, ma anche per la forte carica emotiva e umana. Tra i momenti più toccanti, oltre alle esibizioni di Brunori con Diodato, anche quella con la compagna Simona Marrazzo di “Diego e io” che ha fatto vibrare l’animo degli spettatori, rendendo la serata indimenticabile. (f.v)

