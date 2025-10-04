Concerto-evento per Piero Ciampi in Calabria

serata-omaggio

Musica e poesia. Sono stati questi gli ingredienti principali di una serata interamente dedicata a Piero Ciampi, cantautore e poeta di straordinario talento, andata in scena a Taverna a 45 anni dalla scomparsa e a 66 anni dalla stagione di lavoro e di composizione che Ciampi visse proprio a Villaggio Mancuso, nel cuore della Sila catanzarese, all’epoca tra le mete privilegiate del turismo montano d’élite.

In tanti, in presenza o collegati online, hanno risposto all’invito a rendere omaggio all’artista livornese, noto anche con lo pseudonimo di Piero Litaliano, penalizzato da un carattere ribelle e poco aduso ai compromessi. L’occasione privilegiata per ricordare un autore e interprete, comunque, non di secondo piano della scena musicale italiana, è stata offerta dall’evento concerto “Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo” promosso e organizzato proprio nella ricorrenza del 91mo compleanno dell’artista morto il 19 gennaio del 1980, dall’associazione Culturasila e da “Calabria Letteraria” Aps con il patrocinio dei comuni di Catanzaro e Taverna.

Un legame quello del cantautore – il cui nome oltre che a Livorno, sua città di nascita rimane saldamente legato a Catanzaro anche in ragione del sodalizio umano e musicale stretto con l’avvocato e cantautore calabrese Pino Pavone – che ha trovato nuova linfa grazie alla presenza e al ruolo di Lucia Rango, cantante di una certa notorietà negli anni ’60 e amica dell’autore che scrisse per lei alcuni brani del disco “Lucia Rango Show” pubblicato nel 1967. Rapporto, quello che lega Ciampi alla Calabria, che non si è mai spezzato come testimoniano anche le intitolazioni a lui dedicate di una via a Soveria Mannelli e di un giardino urbano a Catanzaro Lido. E che, più recentemente, ha ricevuto ulteriore impulso a seguito della scoperta di un’incisione del 1967, riferita al periodo di collaborazione tra Ciampi e Rango, di cui era nota l’esistenza ma di cui si erano perse le tracce. Al centro della registrazione un brano assolutamente inedito, a due voci, dal titolo “Non chiedermi più”, eseguito da Piero Ciampi e Lucia Rango (ritiratasi troppo presto dalle scene), ritrovato e fortunosamente e recuperato a seguito di un lungo lavoro di ricerca, dalla giornalista Lucilla Chiodi (collegatasi via web nel corso della serata) che lo ha scovato, proprio a Taverna, dove Lucia Rango vive a distanza di più di 50 anni. Il duetto, l’unico mai realizzata da Ciampi, è stato successivamente pubblicato grazie alla caparbietà di Chiodi nell’album in vinile “Lucia Rango canta Piero Ciampi”, edito in trecento copie dall’etichetta Anni Luce nel 2022 e poi riproposto l’anno seguente anche in versione Cd.

Nel corso della serata-omaggio sono state proposte alcune delle più belle canzoni del repertorio di Piero Ciampi all’interno del chiostro del monumentale complesso di San Domenico della cittadina del catanzarese. Oltre a Lucia Rango (che nel 2023 ha ricevuto il premio Ciampi nella città toscana), si sono esibite le cantanti Nathalia Sales e Rossella Seno accompagnate dal chitarrista Jennà Romano. La voce narrante è stata quella del giornalista e critico musicale Enrico De Angelis che, tra un brano e l’altro, ha proposto aneddoti della vita e dell’opera dell’artista. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Premio Ciampi che si tiene annualmente a Livorno, Massimiliano Mangoni e il presidente della giuria del Premio Antonio Vivaldi. In collegamento è intervenuta pure Laura Monferdini, responsabile contenuti museali di “viadelcampo29rosso”, sancta sanctorum della scuola cantautorale di Genova. A nome del sindaco di Livorno, Mangoni ha invitato il primo cittadino di Taverna Sebastiano Tarantino alla prossima edizione del Premio in calendario a dicembre.