Regionali in Calabria, guida al voto di domenica e lunedì

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre, dopo una breve ma intensa campagna elettorale, gli elettori calabresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Gli aventi diritto al voto sono circa 1,9 milioni, distribuiti nelle tre circoscrizioni elettorali Nord, Centro e Sud. Nel computo rientrano anche i calabresi residenti all’estero o in altre regioni d’Italia, i quali, per esercitare il diritto di voto, dovranno recarsi nel proprio Comune di residenza.

Sono tre le modalità di voto previste. Ogni elettore potrà:

votare solo per un candidato presidente ;

; votare per un candidato presidente e una lista collegata ;

; votare solo per una lista, in questo caso il voto sarà automaticamente attribuito anche al candidato presidente sostenuto da quella lista.

In Calabria non è previsto il voto disgiunto. Per quanto riguarda le preferenze dei candidati al Consiglio regionale, gli elettori potranno esprimerne fino a due, a condizione che siano di sesso diverso: in caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata.

Lo scrutinio inizierà alle 15 di lunedì 6 ottobre. Sarà eletto presidente della Regione il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Nord in Calabria:

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Centro in Calabria:

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Sud in Calabria: