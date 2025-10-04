Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

tutte le informazioni

Regionali in Calabria, guida al voto di domenica e lunedì

Urne aperte dalle ore di 7 di domani. Sono tre le modalità di voto previste. Lo scrutino al via lunedì 6 ottobre dalle 15

Pubblicato il: 04/10/2025 – 9:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali in Calabria, guida al voto di domenica e lunedì

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre, dopo una breve ma intensa campagna elettorale, gli elettori calabresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.
Gli aventi diritto al voto sono circa 1,9 milioni, distribuiti nelle tre circoscrizioni elettorali Nord, Centro e Sud. Nel computo rientrano anche i calabresi residenti all’estero o in altre regioni d’Italia, i quali, per esercitare il diritto di voto, dovranno recarsi nel proprio Comune di residenza.

Sono tre le modalità di voto previste. Ogni elettore potrà:

  • votare solo per un candidato presidente;
  • votare per un candidato presidente e una lista collegata;
  • votare solo per una lista, in questo caso il voto sarà automaticamente attribuito anche al candidato presidente sostenuto da quella lista.

In Calabria non è previsto il voto disgiunto. Per quanto riguarda le preferenze dei candidati al Consiglio regionale, gli elettori potranno esprimerne fino a due, a condizione che siano di sesso diverso: in caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata.
Lo scrutinio inizierà alle 15 di lunedì 6 ottobre. Sarà eletto presidente della Regione il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Nord in Calabria:

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Centro in Calabria:

Il fac simile della scheda elettorale per la circoscrizione Sud in Calabria:

Argomenti
elezioni in calabria
In evidenza
istruzioni per il voto
REGIONALI CALABRIA
regionali in calabria
voto
voto in calabria
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x