Droga, coltello e mazza da baseball in macchina, e minacce ai carabinieri. Un arresto e una denuncia a Crotone

i controlli

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nella notte dello scorso 4 ottobre, hanno arrestato per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un diciannovenne di Cirò Marina e, contestualmente, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un concittadino di ventotto anni. I carabinieri, infatti, nel pattugliare la zona del lungomare hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, accelerava in maniera repentina, e da cui, uno dei passeggeri, lanciava un barattolo dal finestrino posteriore: circostanze, queste, che non sono sfuggite agli operanti che, dopo pochi istanti, hanno affiancato e fermato la vettura, e constatato che quanto lanciato fossero in realtà 65 grammi di hashish. L’ulteriore e accurata perquisizione dell’autovettura, poi, ha dato modo di rinvenire anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball di 54 cm, oggetti di cui la legge vieta il porto senza giustificato motivo. Durante le fasi del controllo, tuttavia, uno degli occupanti dell’autovettura è andato in escandescenza rivolgendo frasi minatorie e ingiuriose nei confronti di uno dei Carabinieri operanti. Per lui, proprietario dell’auto, indagato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, sono scattate le manette, e gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Per l’occupante del sedile posteriore, invece, la denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone per la detenzione dello stupefacente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato





