Droga: Gioia Tauro hub globale, ma la Calabria diventa anche piazza di consumo

Il rapporto

COSENZA Oltre al traffico internazionale di cocaina, che resta il cuore del business della ’ndrangheta con il porto di Gioia Tauro come principale hub europeo, la Relazione annuale 2024 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (Dcsa) offre un quadro della Calabria che intreccia due tendenze: da un lato il forte calo delle quantità sequestrate, dall’altro l’aumento delle persone coinvolte in procedimenti per droga.

I sequestri: tonnellate dimezzate, ma Gioia Tauro resta centrale

Nel 2023 in Calabria sono stati sequestrati 9.374,96 kg di sostanze stupefacenti, contro i 19.475,47 del 2022 (–51,8%). Il calo riguarda soprattutto la cocaina, scesa da 16.370,75 kg a 4.990,09 kg (–69,5%).

Non tutte le sostanze seguono lo stesso andamento: la marijuana è cresciuta da 3.017,47 kg a 4.156,93 kg (+37,7%), l’hashish da 79,78 kg a 210,40 kg (+163,7%) mentre l’eroina, pur marginale, da 7,43 kg a 17,33 kg (+133,2%).

La distribuzione provinciale conferma il peso dello scalo reggino: Reggio Calabria da sola concentra 8.456,73 kg sequestrati (quasi il 90% del totale regionale), di cui oltre 4.900 kg di cocaina. Molto più bassi i numeri nelle altre province: Cosenza 635,51 kg, Catanzaro 216,55 kg, Vibo Valentia 19,40 kg, Crotone 46,78 kg.

Le piante di cannabis sequestrate sono state 29.430, contro le 74.621 del 2022 (–60,5%). La mappa provinciale mostra una forte concentrazione in Vibo Valentia (11.890 piante) e Reggio Calabria (7.713), seguite da Cosenza (6.576) e Catanzaro (3.211).

Operazioni e segnalazioni: boom complessivo, ma minori stabili

Le operazioni antidroga sono state 573 (–8,6% rispetto al 2022). In compenso è aumentato sensibilmente il numero delle persone segnalate all’autorità giudiziaria: 1.259 nel 2023, contro 901 nel 2022 (+39,7%).

Il dato sui minori, invece, rimane contenuto: nel 2023 sono stati 10, esattamente come l’anno precedente, pari a meno dell’1% del totale regionale. Numeri che non segnalano un’emergenza specifica, ma che confermano la presenza di un fenomeno da monitorare.

Il vero balzo riguarda dunque gli adulti, in particolare la fascia under 34: è qui che si concentra la crescita delle segnalazioni, fotografando un consumo interno sempre più diffuso.

Sul piano territoriale, le persone segnalate si distribuiscono così: Catanzaro 420, Cosenza 347, Reggio Calabria 327, Crotone 125, Vibo Valentia 40.

Il dato mette in evidenza un paradosso: se Reggio Calabria è di gran lunga la provincia con più sequestri in chilogrammi (per effetto dei traffici marittimi), sul fronte delle segnalazioni a pesare di più sono Catanzaro e Cosenza, indice di un mercato interno radicato anche lontano dalle grandi rotte.

Decessi e droghe sintetiche in Calabria

La relazione registra in Calabria 2 decessi droga-correlati, lo stesso numero del 2022, entrambi localizzati nella provincia di Catanzaro.

Le droghe sintetiche restano marginali: appena 0,09 kg sequestrati e 48 casi intercettati, concentrati soprattutto a Catanzaro (30) e Cosenza (18).

Quadro a doppia velocità

Il quadro che emerge è quello di una Calabria a doppia velocità: da un lato meno sequestri in peso (legati alla cocaina che transita da Gioia Tauro), dall’altro un mercato interno in crescita, che porta a un forte aumento dei procedimenti giudiziari per droga. I minori restano una quota minima, ma la crescita generale dei segnalati indica una platea più ampia di consumatori, con ricadute sociali e investigative di primo piano. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato