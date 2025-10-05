Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:08
Corriere della Calabria

al voto

Regionali in Calabria, Giuseppe Falcomatà ha votato

E’ candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella circoscrizione Sud per il Pd

05/10/2025 – 11:58
Regionali in Calabria, Giuseppe Falcomatà ha votato

REGGIO CALABRIA Il candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella circoscrizione Sud per il Pd, Giuseppe Falcomatà, si è recato questa mattina alle urne. In un post pubblicato su Facebook, il sindaco della città di Reggio Calabria ha augurato ai suoi follower “Buona domenica e buon voto a tutti!”. (redazione@corrierecal.it)

