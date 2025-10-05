Si legge in: 1 minuto
Regionali in Calabria, Giuseppe Falcomatà ha votato
E’ candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella circoscrizione Sud per il Pd
Pubblicato il: 05/10/2025 – 11:58
REGGIO CALABRIA Il candidato al Consiglio Regionale della Calabria, nella circoscrizione Sud per il Pd, Giuseppe Falcomatà, si è recato questa mattina alle urne. In un post pubblicato su Facebook, il sindaco della città di Reggio Calabria ha augurato ai suoi follower “Buona domenica e buon voto a tutti!”. (redazione@corrierecal.it)
