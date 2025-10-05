Si legge in: 1 minuto
URNE APERTE
Regionali in Calabria, l’affluenza alle 12 è del 7,7%
Il dato è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021
Pubblicato il: 05/10/2025 – 12:08
CATANZARO L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 7,7% (il numero è riferito ora a 2.321 sezioni su 2.406). Il dato è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 7,4%. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro dove, con 414 sezioni su 425, il dato dell’affluenza risulta all’8,8%. (redazione@corrierecal.it)
