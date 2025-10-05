Spezzano Albanese, malore al seggio elettorale per il sindaco Ferdinando Nociti

l’episodio

SPEZZANO ALBANESE Questa mattina, nei pressi del seggio elettorale situato presso la scuola elementare in Piazza della Vittoria, a Spezzano Albanese, il sindaco Ferdinando Nociti è stato colto da un malore. Sul luogo sono tempestivamente giunti i soccorritori della “Misericordia di San Marco Argentano”, che hanno fornito le prime cure, affiancati dai medici Raffaele Bartolomeo e Alfonso Guido. Da quanto si è appreso si presume si sia trattato di un abbassamento della pressione, anche considerando i sintomi febbrili accusati dal sindaco già nella giornata precedente.