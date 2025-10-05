Skip to main content

Spezzano Albanese, malore al seggio elettorale per il sindaco Ferdinando Nociti

Da quanto si è appreso si presume si sia trattato di un abbassamento della pressione

Pubblicato il: 05/10/2025 – 15:32
SPEZZANO ALBANESE Questa mattina, nei pressi del seggio elettorale situato presso la scuola elementare in Piazza della Vittoria, a Spezzano Albanese, il sindaco Ferdinando Nociti è stato colto da un malore. Sul luogo sono tempestivamente giunti i soccorritori della “Misericordia di San Marco Argentano”, che hanno fornito le prime cure, affiancati dai medici Raffaele Bartolomeo e Alfonso Guido.  Da quanto si è appreso si presume si sia trattato di un abbassamento della pressione, anche considerando i sintomi febbrili accusati dal sindaco già nella giornata precedente. 

