Spezzano Albanese, malore al seggio elettorale per il sindaco Ferdinando Nociti
Da quanto si è appreso si presume si sia trattato di un abbassamento della pressione
Pubblicato il: 05/10/2025 – 15:32
SPEZZANO ALBANESE Questa mattina, nei pressi del seggio elettorale situato presso la scuola elementare in Piazza della Vittoria, a Spezzano Albanese, il sindaco Ferdinando Nociti è stato colto da un malore. Sul luogo sono tempestivamente giunti i soccorritori della “Misericordia di San Marco Argentano”, che hanno fornito le prime cure, affiancati dai medici Raffaele Bartolomeo e Alfonso Guido. Da quanto si è appreso si presume si sia trattato di un abbassamento della pressione, anche considerando i sintomi febbrili accusati dal sindaco già nella giornata precedente.
