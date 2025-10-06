La stoccata ironica di Gallo: «Tridico? Ci confronteremo in Consiglio regionale… forse»

regionali 2025

LAMEZIA TERME Un risultato «storico», «importantissimo», che premia «il lavoro di squadra» del centrodestra e in particolare quello del presidente Roberto Occhiuto. Così Gianluca Gallo, assessore uscente all’Agricoltura e ai Trasporti della Regione Calabria (nonché coordinatore provinciale di Forza Italia a Cosenza) e candidato alle elezioni regionali, ha commentato l’esito del voto nel corso dello speciale de L’altro Corriere Tv, condotto da Danilo Monteleone con la partecipazione di Clemente Angotti.

«Risultato molto importante – ha dichiarato – perché dall’altra parte abbiamo avuto campo larghissimo per battere Occhiuto. È la prima volta che un presidente viene rieletto sconfiggendo la legge dell’alternanza. Vuol dire che il popolo calabrese ha premiato l’operato del presidente e della sua giunta di questi anni».

Agricoltura e accuse strumentali: «Non sono “l’assessore delle sagre”»

Al centro della polemica, durante la campagna elettorale, anche la delega all’Agricoltura, che Gallo ha gestito negli ultimi anni e per la quale è stato criticato dal centrosinistra, che lo ha definito “l’assessore delle sagre”. Ma l’assessore ha risposto con fermezza: «C’è un’azione a 360 gradi che sostiene le imprese, sugli investimenti settorializzati con bandi con percentuali più semplici con l’inserimento di più giovani e un vantaggio per le piccole imprese. C’è un’azione sulla promozione oltre i confini regionali per trasmettere l’idea della tradizione della qualità. Sull’olivicolo, siamo usciti con un bando da 50 milioni per piccoli frantoi, intensificheremo l’azione sulla promozione e tanto altro». Gallo ha anche ribadito la volontà di dialogare con chi ha proposte concrete: «Io sono il primo a mettermi in discussione, ho sperato che ci fosse un confronto serio sui temi dell’agricoltura, perché noi dobbiamo lavorare per gli agricoltori e se c’è da migliorare dobbiamo farlo. Ma derubricare gli eventi di caratura nazionale e non solo a sagre non fa bene».

Le accuse di Pignataro e Conte: «Nessun legame con mondi occulti»

Non sono mancate le polemiche anche sul piano personale, con accuse all’indirizzo di Gallo circa la natura del suo ampio consenso elettorale. L’assessore replica con decisione: «Mi ha dato fastidio che un certo Pignataro abbia adombrato che io abbia preso 20mila voti in maniera strana. Io con i mondi occulti, dalla criminalità organizzata ad altri mondi, non ho nessun legame. Io rispondo ai calabresi. È antipatico che da Cassano allo Ionio sia arrivato questo messaggio. Ed è strano che sia arrivato anche da Conte». Poi, con tono deciso, aggiunge: «Ma non ero io il competitor di Tridico. Uno che ha i miei numeri non ha bisogno di nessuno. Ha solo bisogno di lavorare tutti i giorni per rendere ai calabresi in termini di affetto».

Gallo ha poi voluto ringraziare il popolo calabrese per la risposta entusiasta alle iniziative della campagna elettorale: «Questa campagna elettorale è stata straordinaria, abbiamo riempito sale, piazze, la gente ha percepito che in questi anni abbiamo dato tutto per cambiare la vita dei calabresi, per far partire qualche figlio in meno e per dare speranza nel futuro».

Forza Italia, la macchina del consenso: «Impegno massimo per aiutare il nostro presidente»

Guardando ai risultati e ai rapporti di forza interni alla coalizione, Gallo esprime un auspicio chiaro: «I conti si fanno alla fine, spero che Forza Italia sia il primo partito. La nostra macchina organizzativa ha profuso un grande impegno perché volevamo aiutare al meglio il nostro presidente. Forza Italia ha una responsabilità maggiore, ha nei ruoli di vertice i suoi uomini e il suo impegno doveva essere massimo».

Il voto, per Gallo, ha rappresentato anche una richiesta di pacatezza e concretezza da parte dell’elettorato: «Io credo che i calabresi si siano stancati di avere e subire posizioni estreme e grandi contrapposizioni e toni molto forti. Hanno bisogno di tranquillità e stabilità e hanno bisogno di sapere che c’è un governo che lavora per i loro interessi. Ritengo che sia questo il messaggio e lo hanno espresso nelle urne».

Gallo ha anche lodato il lavoro fatto in campo sanitario dalla giunta Occhiuto: «Io credo che sulla Sanità il presidente Occhiuto abbia fatto passi da gigante. Ha rifondato il settore dalle fondamenta e i risultati sono evidenti: i medici cubani, la certificazione dei bilanci, la prossima uscita dal commissariamento, i nuovi ospedali. Sono segnali oggettivi di crescita».

La stoccata ironica a Tridico: «Ci confronteremo in Consiglio regionale… forse»

Non manca un accenno ironico al candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico: «Sicuramente avremo un confronto con lui in Consiglio regionale», ha detto Gallo, con evidente riferimento all’incertezza sulla presenza futura di Tridico tra i banchi dell’opposizione.

Infine, un passaggio sulla provincia di Cosenza, dove Forza Italia ha mostrato una particolare vitalità: «È una provincia importante con tanti consiglieri regionali, parlamentari e amministratori del partito. Tutto questo ci riempie d’orgoglio. Da domani torneremo a lavorare perché questa terra ha bisogno di crescere». L’intervista si è chiusa con una riflessione sul valore della continuità politica: «Io credo che in questa ultima fase, a distanza di cinque anni si vedano gli effetti di un’azione politica. Mi riferisco anche dal mio assessorato. Questa vittoria dà una stabilità che in dieci anni sono convinto che cambierà il volto della Calabria». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato