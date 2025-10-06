Orrico (M5S): «Intorno a Tridico una coalizione credibile costruita in tempi record» – VIDEO

regionali 2025

COSENZA «Innanzitutto, le forze centriste in Calabria hanno abbandonato Occhiuto con il quale erano state candidate nel 2021, e hanno loro stesse fortemente indicato in Pasquale Tridico il candidato presidente che potesse naturalizzare questa convergenza tra il fronte progressista e, appunto, le forze centriste». Questa l’analisi di Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, commentando la sconfitta del candidato presidente Pasquale Tridico al Corriere della Calabria.

«C’è da dire che la legge elettorale calabrese della Regione Calabria non consente alle forze che volessero presentarsi da sole come potremmo col Movimento 5 stelle – ha detto ancora Orrico – e di riuscire a conquistare il consenso necessario poi per andare al governo, quindi, dal mio punto di vista, è fondamentale ragionare: il dato più importante è che, intorno ad un candidato per il Movimento 5 stelle, è stato possibile, in tempi record, raggiungere la quadra non solo tra le forze di sinistra, ma anche tra le forze del centro». Quindi per Orrico «c’è la realtà dei fatti, quella di una campagna elettorale bruciante di tempi record intorno ai quali è stata costruita una proposta politica ad un candidato, espressione di altissimo livello del Movimento 5 Stelle». (Euf)