Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

regionali 2025

Orrico (M5S): «Intorno a Tridico una coalizione credibile costruita in tempi record» – VIDEO

La coordinatrice regionale del M5S ha commentato così la sconfitta del candidato del centrosinistra

Pubblicato il: 06/10/2025 – 19:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Orrico (M5S): «Intorno a Tridico una coalizione credibile costruita in tempi record» – VIDEO

COSENZA «Innanzitutto, le forze centriste in Calabria hanno abbandonato Occhiuto con il quale erano state candidate nel 2021, e hanno loro stesse fortemente indicato in Pasquale Tridico il candidato presidente che potesse naturalizzare questa convergenza tra il fronte progressista e, appunto, le forze centriste». Questa l’analisi di Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, commentando la sconfitta del candidato presidente Pasquale Tridico al Corriere della Calabria.
«C’è da dire che la legge elettorale calabrese della Regione Calabria non consente alle forze che volessero presentarsi da sole come potremmo col Movimento 5 stelle – ha detto ancora Orrico – e di riuscire a conquistare il consenso necessario poi per andare al governo, quindi, dal mio punto di vista, è fondamentale ragionare: il dato più importante è che, intorno ad un candidato per il Movimento 5 stelle, è stato possibile, in tempi record, raggiungere la quadra non solo tra le forze di sinistra, ma anche tra le forze del centro». Quindi per Orrico «c’è la realtà dei fatti, quella di una campagna elettorale bruciante di tempi record intorno ai quali è stata costruita una proposta politica ad un candidato, espressione di altissimo livello del Movimento 5 Stelle». (Euf)

Argomenti
ELEZIONI CALABRIA
Orrico
regionali in calabria
Rilevanti
sconfitta Tridico
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x