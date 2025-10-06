Skip to main content

Proiezione Swg: Forza Italia la più votata, segue Occhiuto Presidente. Nel centrosinistra il Pd al 14,6%

La terza rilevazione per il Tg di La7. FdI e Lega dietro le due liste azzurre. La lista di Tridico al 6,9%, meglio del M5S

Pubblicato il: 06/10/2025 – 18:25
LAMEZIA TERME E’ Forza Italia con il 17,6% il partito più votato alle Regionali in Calabria secondo la quarta proiezione di Swg per il Tg di La7, su una copertura del 35%. Secondo la rilevazione dell’istituto di sondaggi, la second alista più votata nel centrodestra è quella di Occhiuto Presidente (13%), comunque orbitante in Forza Italia. A seguire Fratelli d’Italia al 10,4%, Lega al 9,9%. Nella rilevazione di Swg invece non raggiungerebbero il quorum Noi Moderati (3,5%), Udc (1,7), Forza Azzurri (1,,9) Sud Chiama Nord (0,4). Fronte centrosinistra, il partito più votato al momento è il Pd, con il 14,6% (il secondo partito più votato in assoluto), la lista Tridico Presidente al 6,9%, il M5S si attesterebbe al 6,5%, Democratici Progressisti al 4,6%, Casa Riformista al 4,5%. Non raggiungerebbe il quorum al momento Avs (3,5%). Su ricorda comunque che c’è sempre un possibile margine di errore nella rilevazione. (c. a.)

