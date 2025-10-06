Si legge in: 1 minuto
la sfida delle regionali
Salvini: «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria»
Il vicepremier e leader della Lega si congratula con Roberto Occhiuto: «Avanti tutta!»
ROMA «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!». Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che sui social ha pubblicato una foto con Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione Calabria.
