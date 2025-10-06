Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sfida delle regionali

Salvini: «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria»

Il vicepremier e leader della Lega si congratula con Roberto Occhiuto: «Avanti tutta!»

Pubblicato il: 06/10/2025 – 17:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Salvini: «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria»

ROMA «Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!». Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che sui social ha pubblicato una foto con Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
LEGA
MATTEO SALVINI
regionali in calabria
Regione Calabria
ROBERTO OCCHIUTO
Top
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x