Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

tutela animali

Vibo, rilasciata dopo le cure la tartaruga marina Caretta-caretta “Ariel” – VIDEO

La femmina adulta, specie vulnerabile, era stata recuperata in evidente stato di difficoltà lo scorso mese di giugno al largo di Briatico

Pubblicato il: 06/10/2025 – 9:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vibo, rilasciata dopo le cure la tartaruga marina Caretta-caretta “Ariel” – VIDEO

VIBO VALENTIA Il primo giorno del mese di ottobre 2025 è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta soprannominata “Ariel”, dopo un periodo di cure essenziali. L’animale, una femmina adulta e specie vulnerabile, era stato recuperato in evidente stato di difficoltà lo scorso mese di giugno al largo di Briatico (VV), grazie al tempestivo intervento di un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) di Vibo Valentia.
La tartaruga, all’atto del recupero, presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici. Affidata alle cure del Centro Recupero M.A.R.E. Tartarughe e Animali Marini di Montepaone (CZ), “Ariel” è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che l’ha portata al completo recupero delle funzioni vitali. Il rilascio, con il supporto logistico dei mezzi della Stazione Navale di Vibo Valentia, a bordo dei quali era presente il personale dell’Associazione M.A.R.E. Calabria ETS, i veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e personale di Legambiente, è avvenuto nelle stesse acque, habitat naturale, che l’avevano vista in difficoltà.

L’evento sottolinea il costante impegno del Corpo per la tutela della biodiversità marina e il contrasto all’inquinamento. I finanzieri del ROAN di Vibo Valentia continuano ad essere in prima linea, non solo nel contrasto ai traffici illeciti, ma anche nella salvaguardia della fauna protetta, ribadendo l’importanza della sinergia tra istituzioni e centri specializzati per la protezione del fragile ecosistema marino.

Argomenti
Asp Vibo
Briatico
caretta caretta Ariel
caretta caretta vibo
Centro Recupero M.A.R.E. Tartarughe e Animali Marini Montepaone
finanzieri ROAN Vibo Valentia
Importanti
Legambiente
Montepaone
soccorso tartaruga marina
Vibo Valentia
video
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Jonio
Tirreno
Ultime
Vibo Valentia
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x