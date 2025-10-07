Cocaina ai turisti sulla Costiera amalfitana: blitz da Napoli a Cosenza

l’operazione

NAPOLI Spaccio in Costiera amalfitana, 7 misure cautelari. I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito questa mattina, nelle province di Napoli, Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di 7 persone gravemente indiziate di detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il provvedimento dispone per due indagati la custodia in carcere, per altri due gli arresti domiciliari (per uno dei due l’applicazione del braccialetto elettronico), per un indagato il divieto di dimora in provincia di Salerno, per un altro indagato il divieto di dimora a Positano e, infine, per un indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine ha avuto origine da un controllo stradale effettuato dai Carabinieri della compagnia di Sorrento nei confronti di uno degli indagati, sorpreso alla guida di un’auto di grossa cilindrata mentre si cimentava in manovre pericolose e sorpassi azzardati. Da quell’episodio, apparentemente isolato, è scaturita un’indagine che ha consentito di accertare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere nel territorio costiero, con la ricostruzione di oltre 80 cessioni di cocaina, avvenute a Positano e in Penisola Sorrentina nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2023. È stata così accertata l’esistenza di una fiorente attività di cessione di droga con base a Positano ma estesa anche al territorio di Torre Annunziata, avente come destinatari, oltre che consumatori locali, principalmente turisti, soprattutto stranieri, in vacanza nella rinomata località turistica della costiera amalfitana. Nel corso dell’indagine sono state sequestrate decine di dosi di cocaina per un totale di oltre 3 etti di droga, pronta per la vendita al dettaglio.

