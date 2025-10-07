Cosenza, cosa può cambiare nella Giunta di Franz Caruso dopo l’elezione di De Cicco in Regione

elezioni / gli scenari

COSENZA Tra le ricadute più o meno immediate del voto regionale su scala locale potrebbe esserci un rimpasto nella giunta comunale di Cosenza guidata da Franz Caruso. Naturalmente l’elezione di Francesco De Cicco nella lista Democratici Progressisti a sostegno di Pasquale Tridico presidente obbligherà il sindaco socialista a rivedere le deleghe della sua squadra.

Nell’ottica della continuità, l’assessore De Cicco potrebbe indicare un altro dei suoi fedelissimi, magari “pescandolo” sempre nel bacino di via Popilia: da un lato la conferma dell’ascendenza popolare del suo seguito, dall’altro la dimostrazione che la materia resterà in mano a una figura tecnica e di fiducia che confermerà il radicamento sul territorio e la credibilità acquisita negli anni attraverso esperienze amministrative di segno diverso, con la risoluzione dei problemi segnalati dai cosentini in fatto di manutenzione, servizi e raccolta dei rifiuti. Tre asset su cui Francesco De Cicco ha costruito in maniera certosina e costante e il suo consenso, quotidianamente e in modo trasversale. Gli oltre 6.000 voti racimolati nella tornata elettorale conclusa ieri lo dimostrano.

Capitolo a parte per i Cinque stelle: ieri i due assessori Veronica Buffone e Massimiliano Battaglia – quest’ultimo ha aderito al M5S alla vigilia delle candidature – erano all’Hotel Europa di Rende per seguire dal quartier generale di Tridico l’evoluzione dello spoglio. Il risultato complessivo del partito dell’ex premier Conte, un 6% pressoché in linea con il dato del 2021 (ma nel Cosentino è terzo con un buon 9,54%), potrebbe portare a un riequilibrio dei pesi nella Giunta di centro-sinistra, dove al contrario non si prevedono scossoni per quanto riguarda la casella di Pina Incarnato, altro nome forte di Dp ma superata di un migliaio di preferenze dallo stesso De Cicco in uno dei derby incrociati interni alle coalizioni in corsa per uno scranno a Palazzo Campanella. Starebbe addirittura prendendo quota l’ipotesi di un passo di lato di De Cicco proprio per lasciare il posto alla sua collega di giunta, ma più che fantapolitica questa sembra davvero fantascienza. (euf)

