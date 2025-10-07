I voti dei partiti e dei candidati. Tra i democrat Alecci è il “signore delle preferenze”, Ranuccio meglio di Falcomatà – I GRAFICI
Le preferenze nel campo largo. Nella lista Tridico Presidente primeggia l’uscente Laghi, nel M5S Scutellà, in Dp De Cicco
LAMEZIA TERME Terza sconfitta consecutiva alle Regionali per la coalizione di centrosinistra dopo quelle del 2020 e del 2021. Per la coalizione progressista che candidava governatore Pasquale Tridico (per lui il 41,73%) a livello regionale sono andati il 41,13% dei consensi sommando tutte le liste. La lista più votata è stata quella del Pd, che ha conquistato il 13,59%, così distribuito: 13,82% nella circoscrizione centro, 13,6% nella circoscrizione nord e 15,9% nella circoscrizione sud. La seconda lista più votata è stata Tridico Presidente (7,62%): 6.91% nella circoscrizione centro, 7,6% nella circoscrizione nord e 3,87% nella circoscrizione sud. Quella del Movimento 5 Stelle è stata la testa lista più votata (6,43%): 5,74% nella circoscrizione centro, 6,4% nella circoscrizione nord e 3,11% nella circoscrizione sud. Quarta lista in assoluto Democratici Progressisti (5,23%): 4.47% nella circoscrizione centro, 5,23% nella circoscrizione nord e 5,50% nella circoscrizione sud. Infine Casa Riformista, che ha conquistato il 4,42%: 5,87% nella circoscrizione centro, 4,41% nella circoscrizione nord e 1,2% nella circoscrizione sud. Non ha raggiunto il quorum del 4% invece Alleanza Verdi Sinistra.
I più votati nel centrosinistra
Il candidato consigliere regionale più votato a queste elezioni è stato Ernesto Alecci (Pd) con 12.585 voti. A seguire, nel Pd Giuseppe Ranuccio (10.560), Giuseppe Falcomatà (10.141), Rosellina Madeo (6.719) ed Enza Bruno Bossio (5.751). Nella lista Tridico Presidente il candidato più votato è stato Ferdinando Laghi (5.194), seguito da Enzo Bruno (2.728) e Caterina Trecroci (1.729). Nella lista del Movimento 5 Stelle il candidato più votato è stata Elisa Scutellà (7.164), seguita da Davide Tavernise (7.110). Nella lista dei Democratici Progressisti il candidato più votato è stato Francesco De Cicco (6.076), seguito da Francesco Pitaro (5.482) e Pina Incarnato (5.055). Nella lista Casa Riformista il candidato più votato è stato Francesco De Nisi (7.314), seguito da Filomena Greco (6.670 voti). (c. a.)
PD
TRIDICO PRESIDENTE
MOVIMENTO 5 STELLE
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
CASA RIFORMISTA
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato