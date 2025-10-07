I voti dei partiti e dei candidati. Tra i democrat Alecci è il “signore delle preferenze”, Ranuccio meglio di Falcomatà – I GRAFICI

centrosinistra

LAMEZIA TERME Terza sconfitta consecutiva alle Regionali per la coalizione di centrosinistra dopo quelle del 2020 e del 2021. Per la coalizione progressista che candidava governatore Pasquale Tridico (per lui il 41,73%) a livello regionale sono andati il 41,13% dei consensi sommando tutte le liste. La lista più votata è stata quella del Pd, che ha conquistato il 13,59%, così distribuito: 13,82% nella circoscrizione centro, 13,6% nella circoscrizione nord e 15,9% nella circoscrizione sud. La seconda lista più votata è stata Tridico Presidente (7,62%): 6.91% nella circoscrizione centro, 7,6% nella circoscrizione nord e 3,87% nella circoscrizione sud. Quella del Movimento 5 Stelle è stata la testa lista più votata (6,43%): 5,74% nella circoscrizione centro, 6,4% nella circoscrizione nord e 3,11% nella circoscrizione sud. Quarta lista in assoluto Democratici Progressisti (5,23%): 4.47% nella circoscrizione centro, 5,23% nella circoscrizione nord e 5,50% nella circoscrizione sud. Infine Casa Riformista, che ha conquistato il 4,42%: 5,87% nella circoscrizione centro, 4,41% nella circoscrizione nord e 1,2% nella circoscrizione sud. Non ha raggiunto il quorum del 4% invece Alleanza Verdi Sinistra.

I più votati nel centrosinistra

Il candidato consigliere regionale più votato a queste elezioni è stato Ernesto Alecci (Pd) con 12.585 voti. A seguire, nel Pd Giuseppe Ranuccio (10.560), Giuseppe Falcomatà (10.141), Rosellina Madeo (6.719) ed Enza Bruno Bossio (5.751). Nella lista Tridico Presidente il candidato più votato è stato Ferdinando Laghi (5.194), seguito da Enzo Bruno (2.728) e Caterina Trecroci (1.729). Nella lista del Movimento 5 Stelle il candidato più votato è stata Elisa Scutellà (7.164), seguita da Davide Tavernise (7.110). Nella lista dei Democratici Progressisti il candidato più votato è stato Francesco De Cicco (6.076), seguito da Francesco Pitaro (5.482) e Pina Incarnato (5.055). Nella lista Casa Riformista il candidato più votato è stato Francesco De Nisi (7.314), seguito da Filomena Greco (6.670 voti). (c. a.)

PD

TRIDICO PRESIDENTE

MOVIMENTO 5 STELLE

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI

CASA RIFORMISTA

