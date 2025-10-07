Skip to main content

La Locride premia Calabrese, record di preferenze per l’ex sindaco di Locri

Con 11.351 voti, guida la lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud. Un risultato che premia il radicamento e l’impegno sul territorio

Pubblicato il: 07/10/2025 – 10:51
di Paola Suraci
La circoscrizione Sud della Calabria conferma Giovanni Calabrese come punto di riferimento politico per il territorio e per Fratelli d’Italia che si attesta al 13,74%. Con 11.351 preferenze, Giovanni Calabrese si afferma come il candidato più votato nella lista del partito, dimostrando la fiducia degli elettori verso il suo operato e la sua presenza costante sul territorio. È un uomo che ha scelto di radicarsi nella sua terra, investendo nella comunità che lo ha visto crescere. La famiglia rappresenta per lui un pilastro fondamentale, insieme all’impegno politico e sociale che continua a portare avanti con dedizione. Sorriso aperto, cordiale, è vicino alla gente. Questa attitudine lo ha aiutato a costruire un rapporto di fiducia con i cittadini, che lo vedono come un interlocutore disponibile e attento.

Originario di Locri, Giovanni Calabrese, laureato in Scienze politiche, ha costruito la sua carriera politica a stretto contatto con i cittadini. Dal 2013 al 2020 è stato sindaco della sua città, guidando progetti di sviluppo locale e promuovendo iniziative concrete per la comunità. La sua esperienza amministrativa si è consolidata a livello regionale, prima come vicesindaco e assessore, poi come assessore regionale con deleghe al lavoro e alla formazione professionale. In questi anni, ha promosso politiche mirate a favorire occupazione, formazione e sviluppo economico, rafforzando il legame con la Locride e con il Sud della Calabria.

L’elezione di Calabrese non rappresenta solo un successo personale: è il riconoscimento del suo lavoro sul territorio e della sua capacità di tradurre impegno politico in risultati concreti. La sua affermazione rafforza la presenza di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud e dimostra quanto sia importante per il centrodestra avere figure radicate e credibili nel territorio. La sua vittoria è la legittimazione politica del suo operato e del ruolo strategico di Fratelli d’Italia nella regione, ma allo stesso tempo sottolinea le sfide che il partito deve affrontare per consolidare il proprio consenso all’interno del centrodestra calabrese. (redazione@corrierecal.it)

