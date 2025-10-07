La Locride premia Calabrese, record di preferenze per l’ex sindaco di Locri

Vittoria personale e politica

La circoscrizione Sud della Calabria conferma Giovanni Calabrese come punto di riferimento politico per il territorio e per Fratelli d’Italia che si attesta al 13,74%. Con 11.351 preferenze, Giovanni Calabrese si afferma come il candidato più votato nella lista del partito, dimostrando la fiducia degli elettori verso il suo operato e la sua presenza costante sul territorio. È un uomo che ha scelto di radicarsi nella sua terra, investendo nella comunità che lo ha visto crescere. La famiglia rappresenta per lui un pilastro fondamentale, insieme all’impegno politico e sociale che continua a portare avanti con dedizione. Sorriso aperto, cordiale, è vicino alla gente. Questa attitudine lo ha aiutato a costruire un rapporto di fiducia con i cittadini, che lo vedono come un interlocutore disponibile e attento.

Radicamento e concretezza sul territorio

Originario di Locri, Giovanni Calabrese, laureato in Scienze politiche, ha costruito la sua carriera politica a stretto contatto con i cittadini. Dal 2013 al 2020 è stato sindaco della sua città, guidando progetti di sviluppo locale e promuovendo iniziative concrete per la comunità. La sua esperienza amministrativa si è consolidata a livello regionale, prima come vicesindaco e assessore, poi come assessore regionale con deleghe al lavoro e alla formazione professionale. In questi anni, ha promosso politiche mirate a favorire occupazione, formazione e sviluppo economico, rafforzando il legame con la Locride e con il Sud della Calabria.

Una vittoria personale e politica

L’elezione di Calabrese non rappresenta solo un successo personale: è il riconoscimento del suo lavoro sul territorio e della sua capacità di tradurre impegno politico in risultati concreti. La sua affermazione rafforza la presenza di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud e dimostra quanto sia importante per il centrodestra avere figure radicate e credibili nel territorio. La sua vittoria è la legittimazione politica del suo operato e del ruolo strategico di Fratelli d’Italia nella regione, ma allo stesso tempo sottolinea le sfide che il partito deve affrontare per consolidare il proprio consenso all’interno del centrodestra calabrese. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato