Morte Ilaria Mirabelli, oggi l’udienza preliminare

verso il processo

COSENZA Questa mattina, davanti al gup del tribunale di Cosenza, si è tenuta l’udienza preliminare a carico di Mario Molinari. Si sono costituiti parte civile la mamma e la sorella di Ilaria Mirabelli con l’avvocato Guido Siciliano, il marito della donna con l’avvocato Salvatore Tropea e i nipoti di Ilaria con l’avvocata Mafalda Ferraro. Le parti civili ammesse hanno chiesto di citare in giudizio i responsabili civili, il padre di Mario Molinari (quale proprietario dell’autovettura) e dell’assicurazione. Il giudice ha accolto la richiesta rinviando il procedimento al 2 dicembre per la citazione in giudizio dei responsabili civili. Mirabelli, 38enne di Cosenza, è morta lungo la strada provinciale 108, nei pressi di Lorica, il pomeriggio del 28 agosto 2024. (f.b.)