Vigor Lamezia, esonerato il tecnico Foglia Manzillo dopo la sconfitta di Paternò

LAMEZIA TERME La Vigor Lamezia ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Antonio Foglia Manzillo, sollevato dall’incarico insieme al vice Giovanni D’Alessio. La decisione del club arriva dopo la sconfitta esterna contro il Paternò, risultato che ha spinto la dirigenza biancoverde a intervenire per cercare di dare una svolta alla stagione, ancora nelle sue fasi iniziali.

«La decisione – si legge nella nota diffusa dalla società – è stata presa nell’interesse della squadra, con l’obiettivo di favorire un pronto rilancio del progetto tecnico». La società ha inoltre voluto ringraziare l’ormai ex tecnico e il suo collaboratore «per l’impegno e la professionalità dimostrati» durante la loro esperienza alla guida della prima squadra.

In attesa di individuare un nuovo allenatore, la conduzione tecnica viene affidata in via temporanea a Giuseppe Neri, attuale tecnico della formazione Juniores. La Vigor ha fatto sapere che seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla guida tecnica definitiva della prima squadra. La squadra, neo promossa in serie D, dopo sei giornate di campionato nel girone I, occupa la dodicesima posizione a quota sette punti. (redazione@corrierecal.it)

