Ultimo aggiornamento alle 20:20
l’evento

Al TTG di Rimini gli elogi di Santanchè: «Viva la Calabria, regione bella che cambia e cresce»

La ministra del Turismo allo stand Calabria. «Ha una identità forte e può fare ancora tanto»

Pubblicato il: 08/10/2025 – 16:52
RIMINI La ministra del turismo Daniela Santanchè visita lo stand della Calabria al TTG di Rimini. «La Calabria sta facendo un ottimo lavoro. È una regione bella che cambia e cresce, lo dicono i numeri. I complimenti vanno estesi al Presidente Occhiuto, agli assessori, all’agenzia di promozione. Tutti hanno fatto un grande lavoro». «La vostra è una terra stupenda – prosegue la ministra – dalle montagne al mare, dalla storia al cibo. Ha una identità forte e può fare ancora tanto». Il futuro passa dalle sinergie con le imprese estere e dalla mobilità. «È molto importante così come è importante quello che sarà fatto nei prossimi 5 anni. Viva la Calabria», dice la ministra ai nostri microfoni. (f.b.)

