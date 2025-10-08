Cosenza calcio, ora è ufficiale: Beretta è un nuovo attaccante rossoblù

il rinforzo

COSENZA Ci è voluto più tempo del previsto, ma alla fine l’accordo è stato ufficializzato: Giacomo Beretta è un nuovo giocatore del Cosenza Calcio. Una trattativa lunga e non priva di ostacoli, che si è conclusa positivamente soltanto negli ultimi giorni, portando in dote al tecnico Antonio Buscè un attaccante di esperienza per rinforzare un reparto offensivo finora troppo dipendente da Simone Mazzocchi.

Beretta, classe 1992, arriva da svincolato dopo l’ultima stagione disputata con l’Aurora Pro Patria. In carriera ha vestito molte maglie importanti – tra cui Milan, Lecce, Foggia, Padova e Cittadella – e collezionato 329 presenze tra Serie A, B e C, condite da 56 reti. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Un innesto utile, certo, soprattutto per allungare una rosa apparsa fin qui corta. Ma il mercato non può fermarsi qui. Se l’obiettivo è davvero quello di puntare alla promozione, sarà necessario intervenire anche in altri reparti visto che la panchina troppo spesso offre poche soluzioni.

Beretta potrebbe già rientrare tra i convocati per la prossima gara di campionato. (redazione@corrierecal.it)

