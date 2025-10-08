Flotilla bis, a Crosia apprensione per Fullone. «Meloni e il governo lo proteggano»

il caso

CROSIA «Apprensione per il sequestro della flottiglia “Coscience” a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo Fullone. La preoccupazione ovviamente va oltre ogni posizione politica e ideologica e si concentra sul piano umano». Così sui social il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello. «Non appena appresa la notizia – prosegue Aiello – ho subito scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per richiedere con forza misure per la tutela dei volontari. Come già espresso più volte pubblicamente condivido a pieno lo spirito della più ampia missione civile umanitaria mai organizzata per spezzare il blocco israeliano nella striscia di Gaza. La missione della Flottilla per Gaza, che coinvolge oltre 44 paesi con più di 50 imbarcazioni cariche di aiuti comunitari in solidarietà al popolo palestinese – aggiunge il sindaco di Crosia – rappresenta un movimento civico di grande portata che non si può non condividere e divulgare. Viste le ultime notizie in merito al sequestro della flottiglia Coscience, considerato che a bordo della suddetta imbarcazione sono presenti attivisti italiani di cui uno residente anche nel comune da me amministrato, il signor Vincenzo Fullone, la mia richiesta alla premier Giorgia Meloni è quali siano le misure che il Governo italiano intende adottare e concretizzare per tutelare tutti i volontari italiani ed europei imbarcati sulle navi della Freedom Sumud Flottilia. Stiamo organizzando una mobilitazione pubblica. Ripeto: la questione – conclude Maria Teresa Aiello – non è politica, è umanitaria». (redazione@corrierecal.it)

