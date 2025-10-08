“Il comico” di Andrea Belcastro conquista l’Unical: «Siamo figli di questa università» – VIDEO

la prima in calabria

COSENZA Una storia che lascia il segno. Pubblico attento e silenzi carichi di emozione ieri sera al Cinema Campus dell’Università della Calabria per la prima calabrese de “Il Comico”, il nuovo cortometraggio di Andrea Belcastro, presentato dopo l’anteprima mondiale all’Ortigia Film Festival.

Un’opera che scava nel dolore senza compiacersene, attraversando il confine sottile tra la risata e la resa. Al centro, un attore fallito che si reinventa “comico per morenti” e una ragazza sull’orlo del vuoto che lo sfida a farla ridere, per non saltare. Da quel momento si apre un confronto duro, umano, necessario. In quell’incontro si gioca il senso di un addio e, forse, anche la possibilità di un ritorno.

Interpretato da Saverio La Ruina, con una misura che commuove e disarma, Il Comico è anche il racconto di un uomo che prova a ricucire il passato con l’unico linguaggio che ancora conosce: quello della parola. Accanto a lui, Francesca Alati, presenza intensa e fragile, disegna un personaggio sospeso tra vitalità e disperazione.

Dietro la macchina da presa, Andrea Belcastro, regista e co-produttore insieme a Francesco Aiello per Epos Film, firma il suo lavoro più maturo, e forse anche il più personale. Un cinema essenziale, capace di farsi intimo senza essere privato, che parla la lingua della provincia ma guarda dritto negli occhi lo spettatore, ovunque si trovi.



Belcastro ha commentato così al Corriere della Calabria la scelta di presentare il corto all’Università della Calabria: «La settimana scorsa abbiamo presentato Il Comico in anteprima mondiale all’Ortigia Film Festival e siamo contenti oggi di aver portato questo film all’Università della Calabria. Lo dico perché noi di Epos Film, che abbiamo prodotto questo film insieme a Open Fields Production e con il sostegno del Mic – Direzione Generale Cinema, Nuovo Imaie e Calabria Film Commission, siamo figli dell’Unical, abbiamo studiato e ci siamo formati qui. Questo era lo spazio naturale per presentare i primi due anni della nostra società e questo nostro lavoro, che è stato il più complesso da quando siamo nati. Un’opera che speriamo possa fare un bel percorso nei festival e che il pubblico possa apprezzare».

Con all’attivo titoli come Deshdentau, Lo sport nazionale, Lampare nella notte e Velocità di fuga, Belcastro si conferma oggi uno dei talenti più interessanti del nuovo cinema calabrese, capace di unire uno sguardo autoriale e un linguaggio accessibile, sempre con coerenza stilistica e sincerità narrativa.

La fotografia firmata da Camilla Cattabriga e le musiche originali della cantautrice Mèsa contribuiscono a costruire un’atmosfera sospesa, in cui ogni immagine sembra abitata da ciò che manca. Perché Il Comico è anche questo: un film sui vuoti, e su chi prova, con un gesto lieve, a riempirli. (f.veltri@corrierecal.it)

