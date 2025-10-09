Si legge in: 1 minuto
le designazioni
Cappai al “Marulla” per Cosenza-Atalanta U23. Di Loreto arbitrerà Foggia-Crotone
Resi noti i direttori di gara della nona giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 09/10/2025 – 12:36
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della nona giornata del campionato di serie C, girone C, in programma nel prossimo fine settimana. Picerno-Casertana: Ubaldi di Roma 1; Benevento-Team Altamura: Viapiana di Catanzaro; Casarano-Audace Cerignola: Pizzi di Bergamo; Cavese-Trapani: Leone di Barletta; Cosenza-Atalanta Under 23: Cappai di Cagliari; Foggia-Crotone: Di Loreto di Terni; Giugliano-Catania: Mazzoni di Prato; Monopoli-Salernitana: Di Cicco di Lanciano; Potenza-Latina: Totaro di Lecce; Siracusa-Sorrento: Palmieri di Brindisi. (redazione@corrierecal.it)
