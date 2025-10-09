Eletto in Consiglio regionale, Falcomatà: «Non mi dimetterò da sindaco di Reggio Calabria»

la decisione

LAMEZIA TERME «Non mi dimetterò per evitare che arrivi lo scioglimento del comune e, quindi, il commissariamento. Arriveremo alla decadenza nei tempi che sono previsti dalle normative, in modo tale da assicurare continuità amministrativa e di governo, sia al comune che alla città metropolitana, fino alle elezioni della prossima primavera». Lo chiarisce il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, a margine dell’incontro organizzato da Pasquale Tridico. Dopo l’elezione come consigliere regionale, Falcomatà, dichiara non volersi dimettere. La proclamazione avverrà solo dopo le verifiche formali dei risultati, previste entro circa venti giorni, quindi tra fine ottobre e inizio novembre. È solo da quel momento che scatteranno i termini di legge.

«Una sconfitta netta che implica una riflessione nel centrosinistra»

Sulla sfida regionale che ha visto come candidato presidente della coalizione progressista il pentastellato Pasquale Tridico, il sindaco di Reggio Calabria ha detto: «Gli rivolgo un ringraziamento per come ha affrontato questa campagna elettorale, si è immerso pienamente in quelli che erano i problemi della nostra regione, cercando di offrire anche una proposta alternativa di governo regionale. Sarebbe stato facile impostare una campagna elettorale soltanto sulla critica rispetto a quello che non si è fatto. Però noi cerchiamo anche di dare una risposta a quelli che sono i problemi e non soltanto evidenziarli. È quello che ha provato a fare Pasquale Tridico, lo ha fatto con grande signorilità, credo che sia un valore in politica dal quale non si possa prescindere, e quindi, lo dobbiamo ringraziare». Analizzando il risultato complessivo Falcomatà ha spiegato: «Mi pare che sia una sconfitta netta che implica, all’interno della coalizione del centrosinistra, una riflessione seria e approfondita che dovrà essere fatta nei prossimi giorni».

«Con il Pd? Contento del mio risultato, ma quello che è successo è evidente»

E il primo cittadino di Reggio Calabria ha anche parlato del maggiore sostegno che si sarebbe aspettato dal suo partito, il Pd: «Abbiamo fatto la nostra campagna elettorale sempre cercando di costruire qualcosa, e mai andando contro qualcuno. Quello che è successo mi pare sia abbastanza evidente, però sono molto contento di questo risultato, perché è un risultato maturato durante una campagna elettorale fatta fuori dalle stanze, fuori dalle segreterie, fuori dalle strutture di partito, ma, come abbiamo fatto in questi quasi 12 anni di amministrazione, tra le persone, per strada, cercando di stimolare un senso di partecipazione spontanea che c’è stato. Una campagna elettorale partita in ritardo rispetto a quelle che erano le possibilità iniziali, però lo abbiamo fatto anche rispetto a tutta la rete che si è costruita in questi anni, andando anche a cercare di farla crescere come candidatura, attraverso una proposta politica. La candidatura del sindaco della città metropolitana è una candidatura che ha un obiettivo politico, e, intorno a questo, l’abbiamo costruita con un crescendo che poi si è concluso con un comizio in Piazza De Nava, che poi ha dato il là al risultato finale, che, viste le condizioni, vista la situazione, è un risultato del quale sono straordinariamente soddisfatto». (redazione@corrierecal.it)

