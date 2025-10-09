Skip to main content

09/10/2025
Incidente tra due auto nel Catanzarese, quattro feriti

Viabilità ripristinata sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza di Gizzeria

Pubblicato il: 09/10/2025 – 9:45
CATANZARO A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 366,600 all’altezza di Gizzeria (Catanzaro). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti. Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

